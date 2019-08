Stiri pe aceeasi tema

- Ruperea coaliției PSD-ALDE a ajuns si in presa internationala! Agentia de stiri Bloomberg scrie ca problemele au plecat de la neintelegerile privind programul de guvernare, de refuzul PSD de restructurare a executivului, dar si de faptul ca Viorica Dancila a decis sa candideze la presedintie, ceea…

- Delegația Permanenta ALDE a votat luni dupa-amiaza ieșirea de la guvernare declarat Calin Popescu Tariceanu președintele partidului. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va renunța și la funcția de președinte al Senatului, dar și la candidatura sa la președinție. ALDE și PRO Romania vor avea un candidat…

- Coaliția de guvernare PSD-ALDE a stabilit miercuri seara, la Vila Lac 1, sa respinga in Camera Deputaților proiectul grațierii scris sub aceeași guvernare PSD-ALDE in timpul cabinetului Sorin Grindeanu. Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Nicușor Halici au spus, contactati de STIRIPESURSE.RO, ca…

- Viorica Dancila va discuta maine in CEX despre deciziile luate in sedinta Coaliției. ALDE a decis sa ramana la guvernare insa cere in continuare un nou program de guvernare si restructurarea...

- Premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și președintele Pro România, Victor Ponta, ar urma sa discute, vineri, despre coaliția de guvernare PSD-ALDE și în ce formula va merge aceasta mai departe, iar discuțiile au urma sa continue în week-end, au declarat pentru…

- Au inceput neințelegerile in Coaliția PSD-ALDE. Calin Popescu Tariceanu ia in calcul ieșirea de la guvernare, dupa ce social democrații au ales sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale.

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a facut, luni, apel catre social-democrați sa ia act de dorința electoratului coaliției PSD-ALDE, aceea de a avea un candidat comun la alegerile prezidențiale, respectiv pe Calin Popescu Tariceanu. El a spus ca in cazul in care PSD nu respecta angajamentele,…

- Dupa trei saptamani de negocieri, liderul social-democraților danezi, Mette Frederiksen, a anunțat incheierea unui acord cu trei partide de stanga in vederea formarii unui guvern in urma alegerilor legislative din 5 iunie. Cu 25,9% din sufragii, social-democrații au devent prima formațiune politica…