- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in urmatoarele ore, in judete din Muntenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi multiple avertizari de vreme severa imediata. Cea mai recenta alerta este un cod galben de furtuna valabil pana la ora 17.30. Avertizarea se refera la frecvente descarcari electrice, cantitați de apa ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificari de scurta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de vreme severa imediata valabila in localitati din zona Banatului, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, in judetele Caras-Severin si Timis, local, se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze care vor atinge in general…

- Zona de munte din doua județe este marți, pana la ora 17.00, sub avertizare cod portocaliu de vant, care la rafala depașește 130 de kilometri pe ora. Alte 20 de județe sunt, pana marți seara, sub avertizare cod galben de vant.Potrivit unei avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea se raceste si vor fi ninsori, viscol, dar si vant puternic. ANM a emis cod galben de vant puternic pentru mai bine de jumatate de tara, inclusiv Bucuresti. Inrformarea meteo intra in vigoare vinerii, la ora 14 si este valabila pana sambata, 23…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, si intensificari temporare ale vantului, valabila pentru intreaga tara. In 24 de judete, in special in zonele de munte, va fi cod galben de ninsori abundente, strat consistent de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila pana miercuri noapte in zona montana a 23 de judete, respectiv o informare de precipitatii mixte si intensificari ale vantului in intreaga tara.

- Localitati din zece judete sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si burnita, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, conform prognozei, pana la ora 15:00,...