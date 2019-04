Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben anunțat de meteorologi și-a intrat „furios” in drepturi la Timișoara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Alerta a intrat in vigoare de sambata de la ora 15.00, iar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi multiple avertizari de vreme severa imediata. Cea mai recenta alerta este un cod galben de furtuna valabil pana la ora 17.30. Avertizarea se refera la frecvente descarcari electrice, cantitați de apa ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificari de scurta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vant, ploaie si descarcari electrice, valabila in zone din Banat, Crisana si Oltenia. Potrivit...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in cursul zilei de marti, 21 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub…

- Salvatorii ISU Banat sunt in alerta și intervin deja la mai multe incendii izbucnite la coșuri de fum, dar și la indepartarea copacilor doborați de vant sau a elementelor de construcție cu pericol de cadere. Vineri seara, aproape de miezul nopții a fost blocat drumul intre Carpiniș și Iecea…

- O atenționare de Cod galben de cant puternic și ceața a fost emisa, sambata seara, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru mai multe localitați. Alerta este valabila in aceasta noapte, pana la ora 5.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in judete din Muntenia si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari nowcastig cod galben de ceata pentru 15 judete, valabile orele urmatoare, informeaza Mediafax. Astfel, in judetele Suceava, Bacau, Vrancea, Botosani, Iasi si Galati este valabila, pana la ora 10.00, o ...