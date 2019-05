RUPERE de nori la mitingul USR PLUS Zi cu ghinion pentru USR - PLUS. Mitingul ar trebui sa inceapa la ora 16.00, dar este rupere de nori in București. Ramane de vazut cați oameni se vor strange la manifestare. Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul diferit de cele clasice pentru ca participantii vor putea sta pe iarba sau vor putea juca badminton cu candidatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

