- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, ca a auzit ca unii hotelieri au majorat tarifele pentru turistii cu vouchere de vacanta, ceea ce este ilegal, dar ca deocamdata nu exista nicio plangere in acest sens. "Vreau sa va spun ca este o sanctiune extrem de drastica, care poate fi aplicata…

- Ziarul Unirea FOTO/ Ziua Europeana a Limbilor, celebrata la Cugir. Mai mulți elevi au au prezentat in limba engleza, franceza, spaniola, italiana, germana si rusa piese muzicale la pian si chitara Centrul Cultural din Cugir a gazduit joi, 26 septembrie, manifestarile dedicate ,,Zilei Europene a Limbilor”,…

- Ric Ocasek, solistul The Cars, trupa pioniera a miscarii new wave, a fost gasit mort duminica in locuinta sa din Manhattan. Ocasek avea 75 de ani, a anuntat politia din New York (NYPD), relateaza BBC si...

- Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) a trecut de britanicul Daniel Evans (29 de ani, 68 ATP), scor 6-2, 6-2, 6-1, scor , și s-a calificat in optimile de finala de la US Open. Elvețianul a avut o ieșire neașteptata in timpul conferinței de presa. Ploaia de miercuri de la New York a incurcat serios programul…

- Polițiștii din Rupea au fost sesizați miercuri ca in fața Spitalului Orașenesc se afla trei minori, care afirma ca au fost abandonați de mama lor. Cei trei copii le-au declarat oamenilor legii ca nu cunosc adresa de domiciliu și nici nu știu numele lor complet, intrucat nu-l cunosc. „Au fost efectuate,…

- Tanara de 27 de ani, din comuna Sisesti, judetul Mehedinti, data in urmarire nationala si in consemn la frontiera, a fost gasita vineri de fortele angrenate in cautarea acesteia, in cadrul actiunii fiind angrenati peste 100 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si lucratori silvici,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat, in jurul orei 17.50, prin serviciul 112, ca urmare a unui accident rutier. Un autoturism a ieșit in decor pe DN13, la ieșirea din Maierus catre Rupea. In accidentul au fost implicate patru persoane, care nu sunt incarcerate. „ISU…

- DOLIU in muzica populara! MARELE CANTAREȚ a plecat la ceruri! MILIOANE DE FANI, in lacrimi A murit Cristi Piele, un talentat cantareț de muzica populara. Folclorista Silvana Riciu l-a cunoscut pe cunoscutul interpret și a transmis un mesaj de condoleanțe. Conform apropiaților lui Piele, acesta s-ar…