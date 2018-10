Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul runelor Berbec: Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea, sa abordați totalmente diferit toate problemele care va intereseaza. Runa va sfatuiește: schimbați tactica! Horoscop octombrie 2018 Taur: Are o luna in care este undeva in centrul atenției, foarte mulți oameni…

- Horoscopul runelor, pentru saptamana 10-16 septembrie. Taurii trebuie sa rezolve probleme. Racii vor avea parte de schimbari majore. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, in emisiunea „Adevaruri Ascunse” de la Antena 3, previziunile runelor pentru saptamana 10-16 septembrie.

- Horoscopul runelor. Berbec: Au incidenta proniei divine, sunt protejati din toate punctele de vedere si mai ales de tot ce inseamna invidie, dusmanii si forte oculte. Taur: Taurul trebuie sa se pregateasca pentru o suita de schimbari care apar in viata sa, dar schimbari majore, lucruri bune. Gemeni:…

- Horoscopul runelor. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata, in emisiunea „Adevaruri Ascunse” de la Antena 3 previziunile runelor pentru saptamana 6-12 august. Horoscop Berbec: Au incidența...

- HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevaruri ascunse” secretele runelor pentru fiecare zodie in parte. Horoscop LEU: O saptamana de comunicare intensa, va trebui sa mai...

- HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevaruri ascunse” secretele runelor pentru fiecare zodie in parte. Berbec- Poate gasi rezolvarea tuturor problemelor numai angajand o discuție...

- Horoscopul runelor pentru saptamana viitoare, 23-29 iulie. Gemenii vor afla ceva ce i-ar putea zdruncina din temelii, in timp ce alți nativi vor gasi rezolvarea tuturor problemelor care ii preocupa, iar alții vor primi cadouri de la apropiați.

- Horoscop saptamanal 16 – 22 iulie 2018. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” la Antena 3 previziunile runelor pentru saptamana viitoare. Horoscop BERBEC: I...