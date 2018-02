Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a detaliat planurile sale pentru viitoarele alegeri din interiorul PSD. Ministrul Dezvoltarii a declarat ca, la Congresul care va avea loc in martie, nu planuiește sa urmareasca nicio funcție de conducere. Mai mult, acesta le-a vorbit jurnaliștilor și despre planurile Viorica…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a oferit un raspuns in contextul declarațiilor ce anunțau concedieri in anul curent. "Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- In urma cu opt ani, Victor Ponta era ales președinte al PSD. Fostul premier marcheaza momentul astazi pe Facebook, precizand ca ii pare rau ca in 2018 PSD are un lider „care nu se va legitima niciodata printr-o competiție corecta și deschisa ca cea de la Congresul din 2010” și ca PSD-ul de astazi…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila, de joi seara, de la Antena 3. In primul interviu de dupa demisia din fruntea Guvernului, Tudose afirma ca inventarul problemelor gasite de Dancila la Palatul Victoria nu reprezinta o critica la adresa cabinetului condus de…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa: am fost chemat…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost sa-si mute biroul in incaperea folosita in acest scop de precedesorii sai Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu. Incaperea se afla la etajul 2 al Palatului Victoria. In biroul eliberat se va muta, cel mai probabil, Stefan…

- Noul premier al Romaniei Viorica Vasilica Dancila a convocat aseara, imediat dupa depunerea juramantului, o ședința informala a noului guvern la Palatul Victoria. Premierul i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte marti o solutie in privinta controversatului formular ...

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Guvernul interimar condus de Mihai Fifor, ultima ședința la Palatul Victoria. Premierul interimar , ihai Fifor a declarat ca, incepand de saptamana viitoare, Executivul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii depline si i-a urat succes Vioricai Dancila, premierul desemnat sa formeze…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, ii sugereaza presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a intrat". "Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, crede ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va ...

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Ex-premierul PSD Victor Ponta a susținut duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis nu este genul de lider ”care sa dea vreo batalie” și a ironizat faptul ca șeful statului a aprobat nominalizarea Vioricai Dancila pentru Palatul Victoria: ”Mai ramanea sa se duca la CEx-ul PSD și sa…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Lista neagra a noului guvern! Ce miniștri nu se vor regasi in noul guvern, aceasta este intrebarea principala care macina discuțiile dintre PSD-iști. Potrivit informațiilor pe care le-am cules in ultimele zile sunt vehiculate numele a opt membri ai cabinetului Tudose care nu se vor regasi intr-o noua…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu delegația oficiala și economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, șeful misiunii…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria.

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit despre demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Ministrul a precizat ca a avut o comunicare foarte buna cu Tudose. „Chiar a fost un premier implicat. Nu mi s-a întâmplat ca și în cazul domnului Grindeanu, când…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a plecat, luni, în jurul orei 23,25, de la Palatul Victoria. El a fost condus la iesirea din sediul Guvernului de doi dintre colaboratorii sai, Felix Rache si Florin Vodita. Mihai Tudose a venit luni seara la Palatul Victoria, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- „Nu sunt foarte aproape de conducerea partidului aici, la București. N-am simțit niciun fel de ruptura. (...) N-am vazut așa o revolta populara care sa ceara revocarea președintelui (Liviu Dragnea)”, a declarat Radu Moldovan. Intrebat despre intalnirea care a avut loc la Guvern inaintea CExN la care…

- Primarul social-democrat al Iasului, Mihai Chirica, este de parere ca PSD are nevoie de un congres extraordinar care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic. Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Pentru sportul romanesc, Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, reprezinta punctul cel mai negru, avand in vedere ca o delegație de 163 de persoane se va intoarce in țara cu numai 8 medalii(4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz), bilanț care a situat sportul romanesc pe locul 17 in clasamentul final…

- ”Greierele” era porecla studentului care, in decembrie 1989, a facut un gest care a anunțat caderea regimului Ceaușescu. Totul a plecat de la o gluma spusa in public de dictator – tocmai el, care nu prea știa de glume. Generalul Dan Voinea, procurorul militar care a facut rechizitoriul in urma caruia…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Primarul general a explicat ca municipalitatea detine jumatate din suprafata terenului. Edilul sef a precizat ca acest subiect a fost abordat miercuri atat la Palatul Victoria, intr-o intrevedere cu premierul si cei doi vicepremieri, cat si in cadrul unei intalniri cu liderii coalitiei de…

- O ședința tehnica va avea loc marți dupa-amiaza, la Palatul Victoria, pe tema funerariilor Regelui Mihai I, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, ședința este organizata la nivelul Secretariatului General al Guvernului cu responsabili din…

- Duma de Stat a Rusiei va lua decizia de a interzice accesul jurnaliștilor americani, ca raspuns la o decizie similara luata de Congresul SUA in cazul jurnaliștilor postului RT America, a anunțat Olga Savastianova, șefa comisiei pentru reglementare și control a Dumei, anunta RIA Novosti. Luni, proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi, ca va participa la parada de Ziua Naționala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitațile prezente. "La ora 11,00 ma duc la parada. (...) Da, voi sta în tribuna, alaturi de toți invitații de acolo,…