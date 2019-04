Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului (CCAJ) Salaj, Revista și Editura ”Caiete Silvane”, cu sprijinul filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din Romania, Asociației Scriitorilor din Județul Salaj, Cenaclului literar ”Silvania”, Casei de Cultura a Sindicatelor din Zalau, Colegiului Național ”Silvania”…

- Oamenii legii coordonați de Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane efectueaza, vineri, 98 de perchezitii, in 22 de judete, dar și in Capitala. Polițiștii acționeaza in Bucuresti si pe raza judetelor Dambovita, Calarasi, Ilfov,…

- Hermannstadt si Viitorul se întâlnesc marți în primul meci din sferturile de finala ale Cupei României, de la ora 20:00. Formația din Sibiu a ajuns pâna în finala la ediția de anul trecut a competiției și încearca sa repete performanța și în acest sezon.…

- FOTO – Arhiva Meteorologii au emis un COD GALBEN de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, printre care și Cluj, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri la ora. In restul tarii se anunta ploi, ninsori si lapovita, dar si intensificari temporare ale vantului. Avertizarea…

- Soferul unei camionete a avariat cinci masini pe DN 1, la iesirea din municipiul Sibiu si a accidentat un alt sofer, care a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit Politiei, scrie Agerpres. "DN 1, iesire din municipiul Sibiu, sensul Sibiu - Vestem, zona Selimbar, pe…

- Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural, iar cererea de locuinte in marile orase va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investitiile in constructia de blocuri,…

- *** Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA — SEA COMPLET S.A. angajeaza: REPREZENTANT VANZARI in Zalau. Daca indeplinești criteriile și vrei sa faci parte dintr-o companie puternica, te invitam sa ne trimiți CV-ul pana la data de 31.01.2019, prin poșta la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului nr.40,…