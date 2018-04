Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun, realizatorul emisiunii ,,Numai de bine” de la Antena 3, blogger, soție și mama a doi copii, Alex, de 12 ani și Alessia, 6 ani, traiește o frumoasa poveste de iubire cu soțul ei. Invitata in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida, povestește ca, intre ea și…

- Filmarile pentru noul sezon „Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 9 și 10 aprilie, de la 20:00 pe Antena 1, a reunit trioul imbatabil de la masa jurizarii, iar chefii au și mai multa pofta de intrecere in cel de-al cincelea sezon.

- Filmarile pentru noul sezon „Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 9 și 10 aprilie, de la 20:00 pe Antena 1, a reunit trioul imbatabil de la masa jurizarii, iar chefii au și mai multa pofta de intrecere in cel de-al cincelea sezon.

- Sezonul 5 „Chefi la cuțite” vine cu surprize in randul juraților. Filmarile pentru noul sezon , ce are premiera pe 9 și 10 aprilie, de la 20:00 pe Antena 1, a reunit trioul imbatabil de la masa jurizarii, iar chefii au și mai multa pofta de intrecere in cel de-al cincelea sezon. In acest moment clasamentul…

- Filmarile pentru noul sezon „Chefi la cutite”, ce are premiera pe 9 si 10 aprilie, de la 20:00 pe Antena 1, a reunit trioul imbatabil de la masa jurizarii, iar chefii au si mai multa pofta de intrecere in cel de-al cincelea sezon. In acest moment clasamentul il favorizeaza pe Chef Sorin Bontea, care…

- Este una dintre cele mai tinere modele și deja are un succes rasunator pe podiumurile din intreaga lume. Kaia Gerber, fiica și copia fidela a lui Cindy Crawford, arata senzațional la plaja, mai ales ca este inalta, cu picioare lungi și are un abdomen de invidiat. Este in vacanța in Miami, iar tanara…

- Dupa aproape opt ani, show-ul ”In puii mei!” difuzat de Antena1 ajunge la final, duminica seara, cu ultima ediție difuzata de la ora 22.00, in care telespectatorii vor putea urmari o retrospectiva a sezonului, dar și imagini de making-of din sezoanele anterioare.

- O moldoveanca, actrita Paula Chirila, si un ardelean, muzicianul Dan Helciug, cutreiera satele din Muntenia, ca sa descopere cele mai frumoase si mandre fete din regiune si cei mai talentati localnici, vineri, 30 martie, de la ora 20.00, intr-o noua editie “Ie, Romanie”, prezentata de Mircea Radu, la…

- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata, la emisiunea „Adevaruri ascunse”, de la Antena 3, horoscopul pentru saptamana viitoare, așa cum apare el scris in rune. Berbecii au intrat intr-o...

- Aflați in Oltenia, la filmarile “Ie, Romanie” pentru ediția din aceasta seara, de la ora 20.00, de la Antena 1, Mircea Radu, prezentatorul show-ului, și Nicolai Tand, unul dintre jurați, au mancat pentru prima data sarmale cu... piftie, o specialitate culinara a zonei.

- Aflat din nou in postura de jurat, artistul marturisește ca este foarte atras de noul concurs de voci de la Antena 1, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, Cheloo marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show-ul…

- Emisiunea de la Antena 1, „Ie Romanie", nu a avut succes la public, astfel ca filmarile au fost sistate. Una din primele editii a fost filmata in Gorj, la Runcu si Pestisani. Emisiune si-a propus sa aduca in prim plan fe...

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Fostul fotbalist Adrian Cristea a facut o dezvaluire despre fiica sa, rania, pe care o are din relația cu Denisa Nechifor. Fotbalistul Adrian Cristea vine joi, 15 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, ca sa le susțina din public pe fiica sa, Rania (9 ani), și pe mama copilului sau, Denisa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Pana pe 25 martie a.c., polițiștii giurgiuveni vor desfașura o serie de activitați sportive menite sa marcheze sarbatorirea Zilei Poliției Romane, la care vor fi angrenate toate structurile din cadrul inspectoratului. Astfel, in perioada 12-21 martie a.c., Asociația Sportiva a Polițiștilor Giurgiu,…

- Liviu Dragnea a declarat in emisiunea lui Mihai Gadea, de la Antena 3, ca a avut o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care i-a relatat ca s-a intalnit cu un procuror, care i-a spus ca raportul intocmit de el privind conducerea DNA "este mult prea slab fata de ce este in realitate”."Am…

- ”Știm bine ca dl general Coldea nu putea sa vorbeasca nimic din ceea ce știe, ne așteptam la asta inca de azi-dimineața. Este antrenat sa faca lucrul acesta. Dl Coldea, in scurta conferința de presa, ne-a spus despre atribuțiile SRI, punand lupta impotriva corupției intr-o paranteza, a spus `dincolo…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena...

- Carismaticul actor Petru Paun, care il interpreteaza pe Alex Iova in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea de la ora 20.00, la Antena 1, a trecut prin cateva transformari de dragul personajului sau. Acesta avea o infațișare diferita inainte de a incepe filmarile pentru producția semnata de Ruxandra…

- Mihai Bendeac, cuprins de nostalgie. Actorul și-a dat seama ca a fost puțin dezavantajat in copilarie, in comparație cu fratele sau mai mic. Povestind despre experiențele sale din copilarie, Mihai Bendeac marturisește ca, de multe ori, fratele sau mai mic a fost mai avantajat. La fel ca toate mamele,…

- Chef Bontea a fost surprins de foștii concurenți de ziua sa de naștere. Juratul de la Antena 1 a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Antena 1 a achizitionat licenta formatului „Final Four – Cei patru“, un show de talente cu reguli inedite. Pentru prima data, cei patru finalisti vor fi anuntati inca din prima editie a emisiunii.

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiti accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, apare in noi ipostaze inedite. Edilul a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe care sustine ca o dedica “haterilor” sai. "O alta compozitie proprie a mea, intitulata “Spiritul adancurilor”, pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis”,…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Cosmin Seleși, exasperat de Nicolai Tand. Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși,…

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Talentata și iubita de publicul roman, Adriana Trandafir formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”, care poate fi urmarit miercurea la Antena 1. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase…

- Talentata și iubita de publicul roman, Adriana Trandafir formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”, care poate fi urmarit miercurea la Antena 1. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- “Ie, Romanie”, show-ul care le va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi țara așa cum nu au avut ocazia pana acum, incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15.

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” a incheiat un prim sezon plin de emoție și stralucire, iar jocul imprevizibil din fața proiecției a schimbat de nenumarate ori destinul concurenților. Emisiunea fenomen revine cu sezonul al doilea, care va fi difuzat pe Antena 1 din aceasta primavara, iar Valentin…

- Metodele prin care Delia iși relaxeaza colegii jurați la „iUmor”. Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul „iUmor” in fiecare duminica, incepand cu data…

- Auditiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac si Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurati revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- iUmor SEZONUL 5. Primii concurenți au sosit din toate colțurile lumii la "iUmor" cu mult avant, incredere și cu noi provocari pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmari și vor vota prestațiile din sezonul cu numarul cinci, incepand din 25 februarie, la Antena 1. Aspiranții…

- Show-ul cu talente romanesti de la Antena 1 e deja in pregatiri. Prezentatorul emisiunii, Mircea Radu, a plecat deja cu caravana prin tara. Iata ce vom putea vedea. Juratii show-ului „Ie, Romanie!” S-a dat deja startul preselectiilor pentru emisiunea „Ie, Romanie!”, ce va rula in primavara aceasta la…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs si regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfasurat in locatii spectaculoase din Romania si Turcia. Pentru noua productie autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Filmarile pentru emisiunea Asia Express, care va fi difuzata in curand la Antena 1, s-au incheiat, iar concurentii s-au intors la confortul de acasa. Lora si Ionut Ghenu au declarat inca de la inceput ca show-ul este o provocare pentru ei, pe care au acceptat-o fara sa stea pe ganduri pentru ca iși…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia.

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Cove va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv, “Ma insoara mama!“ („Who wants to marry my son“),format asemanator emisiunilor „Mireasa pentru fiul meu“ de la Antena 1 si „Nora pentru mama“ de la Kanal D. Filmarile pentru reality show-ul respectiv au inceput, iar locul lui Gabriel Coveseanu la emisiunea…

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…