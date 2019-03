Stiri pe aceeasi tema

- Rețete post. Icre de fasole, rapid și delicios, pe placul gospodinelor. In Postul Paștelui, icrele de fasole sunt printre cele mai iubite. Ușor de facut, acest preparat este unul delicios. Iata cum se pregatește.

- Daca îți plac pastele carbonara, cu siguranța te vei îndragosti și de aceasta rețeta de cartofi la cuptor. Este sațioasa și foarte simplu de preparat, ideala pentru prânz sau o cina în familie.

- Cu doar trei ingrediente simple, poți scapa de grasimea care s-a adunat și intarit pe geamul cuptorului. Este o soluție ieftina, pe care o poate prepara oricine, fara sa iți fie teama de efectele nocive ale diverselor soluții de curațat.

- O adolescenta de 17 ani, din Barlad, a fost atacata pe strada in timp ce vorbea la telefon. Fata s-a luptat efectiv cu agresorul care a vrut sa-i smulga telefonul din mana, dupa ce a trantit-o la pamant. Atacatorul a mușcat-o de mana. Polițiștii barladeni au reținut un barbat de 35 de ani, banuit de…

- Ros-galbenii vor pleca luni in Turcia pentru un stagiu centralizat de 12 zile iar tehnicianul Alexandru Pelici s-a hotarat deja asupra componentilor „delegatiei”. Ripensia va miza in cantonamentul bazat pe jocuri amicale pe 24 de jucatori, dintre acestia cinci nume sunt noi la formatia din Ciarda Rosie.…

- Fostul international Ianis Zicu va debuta in cariera de antrenor la academia clubului de fotbal FC Voluntari, in cadrul careia va antrena grupa 2000/2001, potrivit paginii de Facebook a gruparii ilfovene. Ianis Zicu (35 ani) a jucat in cariera sa la Dinamo Bucuresti, Internazionale Milano, Parma, Farul,…

- Simona Halep a fost eliminata dupa primuil sau meci din acest an, dupa ce a pierdut in fața australiencei Ashleigh Barty.Numarul 1 mondial a fost invinsa in doua seturi cu scorul 4-6, 4-6, intr-o partida care a durat o ora și 28 de minute.Urmatorul turneu la care va participa romanca este Australian…

- Daca ai pofta de gustare si vrei ceva sanatos in preajma sarbatorilor de iarna, pasta de avocado este alegerea perfecta! Vei petrece doar 15 minute in bucatarie si pe deasupra, este foarte usor de facut. De asemenea, ai nevoie de foarte putine ingrediente.