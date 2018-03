Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- ANM a actualizat, cu puțin timp in urma, avertizarile meteo pentru regiunea Moldovei. Astfel, pana la ora 15, județele Vrancea, Bacau, Vaslui, Iași și Neamț se vor afla sub Cod galben, iar județul Galați, sub Cod portocaliu. Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Gripa continua sa faca ravagii. Alte doua persoane au murit din pricina ei, informeaza Agerpres. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persoane care au murit din cauza…

- Cei interesați trebuie sa vina cu o idee de afacere non-agricola in Regiunea Nord-Est și sa participe la cursul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași, care implementeaza, pana pe 15 ianuarie 2021, proiectul “ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și…

- Medicii au confirmat, sambata, inca trei decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat care nu au fost vaccinati antigripal. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 93, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, sambata,…

- Un barbat din judetul Iasi si unul din judetul Ilfov au murit din cauza gripei, medicii anuntand confirmarea diagnosticului. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns astfel la 71 de la debutul sezonului rece 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au decedat a ajuns la 68 Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand, miercuri, la 68.…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- O femeie de 69 de ani, din Arad, care nu era vaccinata antigripal, a murit luni la Spitalul Clinic Județean de Urgența din municipiu, in urma unor complicații. Femeia avea, pe langa gripa, și alte afecțiuni cronice. Astfel, pana la aceasta ora, numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la…

- Carosabilul se prezinta umed, cu zapada framantata in strat de sub 2 cm grosime spre acostament, in judetele Botosani, Vaslui, Neamt si pe DN 17A, DN 17B si DN 18, in judetele Suceava si Bacau. Pana la orele pranzului, pe drumurile nationale din administrarea DRDP Iasi s-a actionat cu 133 de autoutilaje…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 77 de noi cazuri de rujeola, cele mai multe in judetul Prahova, respectiv 23.S-au mai inregistrat cazuri noi in judetele Bacau – 20, Ialomita – 12, Braila si Olt,…

- 53 de oameni au murit in acest sezon de gripa. Este cel mai nou bilant publicat de Institutul de Sanatate Publica. Virusul gripal de tip A a fost fatal in cazul a doi barbati nevaccinati, care aveau si alte afectiuni. In schimb, numarul de cazuri noi de rujeola este in usoara scadere – arata tot datele…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- Importanta imunizarii Numarul cazurilor de rujeola pare sa fie din nou în crestere: dupa câteva saptamâni în care cifrele indicau doar câteva zeci de noi cazuri, ultima raportare a autoritatilor indica 126 de noi îmbolnaviri. Daca la nivel national…

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- In saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri de rujeola – locul I pe țara. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piata 1.096 de firme, se inregistreaza un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimarilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economica in urmatorii ani, insa ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Situația traficului rutier, in dimineața zilei de 21 ianuarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- PROGNOZA METEO pentru 18 si 19 ianuarie. Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00 . Joi, in intervalul mentionat, se vor semnala ninsori viscolite și vant…

- NEWS ALERT Clujul ramane sub cod galben de vant si ninsori. Unde este cod portocaliu Meteorologii au emis cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru mai multe judete din tara, pana joi seara. Cod galben Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 - 18 ianuarie, ora 22. Fenomene…

- COD GALBEN In intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 vor fi precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori, intensificari ale vantului. In zona de munte va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat consistent de zapada. In dupa-amiaza zilei de miercuri…

- FRF a decis ca barajul de accedere in liga a treia sa se dispute pe regiuni, in urma tragerii la sorți, Vasluiul facand parte din cea de Nord-Est. Federația Romana de Fotbal (FRF) a aprobat regulamentul cu privire la promovarea in liga a treia, care se va face in urma unui baraj disputat in dubla manșa,…

- Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata Foto: Arhiva. Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata în urmatoarele doua ore. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intra sub incidenta avertizarii judetele: Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin, Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui si Galati se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul se…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in noiembrie 2017 au totalizat 351,87 milioane de lei, suma medie fiind de 96,81 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, 3,63 milioane de copii au beneficiat de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Potrivit meteorologilor, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea vantul va prezenta intensificari locale ce vor atinge la rafala 80-90 km/h viscolind ninsoarea si spulberand zapada. De asemenea, vizibilitatea va fi redusa, iar pe arii restranse se va semnala ninsoare. Tot…