Rujeola a scos din circulație transportul public dintr-un oraș "Toata circulatia autobuzelor este suspendata pana la noi ordine pentru a evita o alta infectare", a indicat regia, KMG, care asigura transportul public in acest oras de 100.000 de locuitori din sudul Austriei. Masura neobisnuita vine la solicitarea autoritatilor dupa ce in cursul diminetii s-a aflat ca un sofer s-a imbolnavit de pojar pe 3 aprilie, iar alti doi sunt suspectati de aceasta boala. KMG a subliniat ca doreste sa verifice daca "toti soferii au fost vaccinati" inainte de a permite reluarea traficului. O boala extrem de contagioasa, rujeola a revenit in multe tari occidentale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

