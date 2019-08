Stiri pe aceeasi tema

- Rujeola revine in Europa, in mare parte din cauza celor care refuza sa fie vaccinați, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Conform statisticilor OMS, in prima jumatate a anului 2019, in Europa s-au inregistrat de doua ori mai multe cazuri de rujeola, spre deosebire de aceeași perioada…

- Este alerta de rujeola in Europa! Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut public un raport care arata ca numarul imbolnavirilor, raportate in prima jumatate a lui 2019, este mai mare decat cel de pe intreg anul trecut. Exista motive de ingrijorare, mai ales ca incepe scoala?

- Europa se confrunta cu o crestere a cazurilor de rujeola, iar boala a revenit in patru tari, printre care Marea Britanie, unde era considerata eliminata, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), lansand un apel la intensificarea vaccinarii.OMS mentioneaza 89.

- Tehnologia utilizata pentru combaterea mesajelor violente din parte Statului Islamic și a dreptei extremei drepte din mediul onlien este acum în curs de adaptare pentru a putea fi utilizata în combaterea teoriilor anti-vaccin, scrie The Guardian. Moonshot CVE, o companie care are…

- Inscrisa intre obiectivele dezvoltarii durabile stabilite la orizontul lui 2030, perspectiva unei lumi in care nicio persoana sa nu mai sufere de subalimentare la acest termen releva o ”provocare imensa”, se arata in raport.”Nu vom atinge pana in 2030” acest obiectiv, a deplans directorul…

- Produsele alimentare pentru bebelusi disponibile in comert contin deseori prea multe zaharuri, iar informatiile de pe etichete creeaza confuzii, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care propune revizuirea criteriilor sale in ceea ce priveste alimentatia nou-nascutilor, informeaza…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat miercuri ca numarul de cazuri de rujeola înregistrate în anumite zone din Africa a crescut anul acesta cu 700% fața de anul anterior, scrie Mediafax, citând Al Jazeera. Potrivit reprezentanților OMS, principala cauza a acestei…

- Proiectul retelei sociale Facebook de a introduce o noua criptomoneda, denumita Libra, a ridicat marti mai multe semne de intrebare in randul organismelor de reglementare si bancilor centrale din Europa, care au solicitat mai multe detalii de la Facebook cu privire la proiectul Libra, transmite Reuters,…