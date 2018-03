Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea a avut loc in timpul lucrarilor de constructie a Orasului Olimpic la Zhangjiakou, unde vor avea loc cateva probe de schi. Jocurile se vor desfasura in trei locatii diferite, astfel incat vor fi ridicate constructii atat pentru a gazdui sportivii cat si antrenorii. Potrivit…

- Motto: „Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul pentru sport”. Pierre de COUBERTIN (1863-1937), pedagog și istoric francez, parintele Jocurilor Olimpice moderne Jocurile Olimpice (JO) de iarna 2018 s-au incheiat. Olimpiada continua! Da, este vorba despre perioada dintre doua jocuri olimpice,…

- Se intampla din nou! Conducerea de varf a Federatiei Ruse a decis sa-si premieze lotul olimpic care a participat la Jocurile Olimpice de iarna Pyeongchang cu automobile de productie autohtona marca BMW.

- Sportiva Raluca Stramaturaru, al carei loc 7 la sanie la PyeongChang reprezinta cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, ieri, la intoarcerea la Bucuresti, ca delegatia tricolora isi poate pune ca obiectiv castigarea unei medalii la JO 2022 de…

- Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea intrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata in clasament de: #Germania 31 (14-10-7),…

- Raluca Stramaturaru, sportiva care a obținut locul 7 la sanie simplu la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, va purta drapelul Romaniei la ceremonia de inchidere a competitiei. Stramaturaru va fi portdrapel potrivit deciziei din 25 ianuarie a Comitetului Executiv al COSR, conform careia “sportivul…

- O sportiva din Rusia, membra a echipajului feminin de bob, a fost depistata pozitiv la controlul antidoping efectuat la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este al doilea sportiv din Rusia aflat in aceasta situație, asta in condițiile in care rușii participa la Olimpiada sub drapel neutru,…

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Oseminte de lenesi gigant, un sanctuar dedicat zeului mayas al comertului, au fost scoase la lumina de arheologi din cea mai mare grota inundata din lume, recent descoperita in Mexic, au anuntat cercetatorii mexicani citati de AFP.Citeste si: GRECO intervine in scandalul pe Legile Justitiei:…

- Cat a costat vizta surorii lui Kim Jon-un in Coreea de Sud. Coreea de sud a cheltuit 240 de milioane de woni, adica aproximativ 224.000 de dolari, pentru a o gazdui pe Kim Yo Jong, sora liderului suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, și a angajaților ei, in decursul celor trei zile de vizita in contextul…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Patinatoarea rusa Alina Zagitova, care concureaza sub drapelul olimpic, a dominat programul scurt feminin din cadrul concursului de patinaj artistic al JO de iarna 2018, desfasurat miercuri la Gangneung, stabilind cu aceasta ocazie un nou record mondial (82,92 puncte), informeaza AFP. Zagitova,…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Cei 22 de sportivi din Coreea de Nord pe care liderul Kim Jong-un i-a trimis la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea avea o soarta tragica, daca se intorc acasa fara medalii, scrie DailyMail in ediția online.

- Dupa sase actiuni la care au participat atleta Paula Todoran si karateka Calin Marincas, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj a inclus-o in programul “Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate” si pe Valeria Motogna, port-drapelul delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice…

- In ajunul debutului lui Nicolae Gaiduc la Jocurile Olimpice din PyeongChang, Coreea de Sud, membrii FCM Ungheni i-au transmis un mesaj de susținere! ”Au ramas mai puțin de 24 de ore pana cand ungheneanul nostru, Nicolae Gaiduc va debuta la Olimpiada de Iarna de la PyeongChang 2018 - 2018 평창 동계올림픽대회…

- Guvernul sud-coreean a aprobat, miercuri, un proiect pentru a achita cheltuielile delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax.ro.

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in proba de slalom urias feminin la Jocurile Olimpice de Iarna. Singura sportiva calificata la aceasta proba, Ania Caill, a decis sa se retraga, dupa ce organizatorii au decis reprogramarea concursului din cauza vantului. Caill va concura insa in doua probe…

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud).

- Povestea snowboarderului A.J. Muss a impresionat o lume intreaga. Acum patru ani, Aaron a suferit complicații in urma unei intervenții chirurgicale de rutina și a sta mai bine de doua saptamani in coma. Acum, A.J. Muss va concura pentru a caștiga o medalie la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Povestea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Starea de sanatate a printului Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, s-a deteriorat, a anuntat vineri casa regala daneza, citata de DPA. Din cauza inrautatirii starii de sanatate a tatalui sau, printul mostenitor Frederik a parasit Jocurile Olimpice de Iarna la Pyeongchang si se intoarce…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Sportivii nord-coreeni care participa la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, au hotarât, vineri, sa refuze smarthpone-urile oferite de organizatori, pe care ar fi trebuit oricum sa le returneze la finalul competitiei de la

- Lumea intreaga sta cu ochii pe orașul Pyeongchang, unde Coreea de Nord și cea de Sud vor forma o delegație comuna sub același drapel la Jocurile Olimpice de Iarna.Acestea isi dau astazi startul.

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura in perioada 9-25 februarie, insa primele intreceri vor incepe astazi. De la ora 2.00 (ora Romaniei) incep partidele de curling, la dublu mixt, unde sunt programate cinci partide. Acestea vor fi urmate de alte cinci partide…

- Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un se va deplasa in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat miercuri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmite AFP. Kim Yo-jong va face parte din delegatia la nivel inalt asteptata vineri in Coreea de Sud si…

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Comitetul International Olimpic (CIO) i-a respins, luni, fara menajament pe cei 15 sportivi rusi exonerati de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de o suspendare pe viata pentru dopaj, reafirmand ca nu vor fi invitati la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- TVR Moldova va avea peste 110 ore de transmisii in direct de la acest eveniment, informeaza Televiziunea Romana. „Pentru prima data, statul roman aduce aceasta competitie internationala in casele romanilor de peste Prut, prin intermediul TVR Moldova", au transmis reprezentantii televiziunii publice.…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca va organiza o competitie pentru sportivii rusi care nu au fost admisi la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (9 - 25 februarie) pentru ca s-au dopat, scrie AFP.

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) anul 2018 putea insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar Raluca…

- Moldoveanul Nicolae Gaiduc si-a asigurat prezenta la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang.Schiorul in varsta de 21 de ani a acumulat un numar necesar de puncte pentru a evolua la competitia din Coreea de Sud, programata in perioada 9-25 februarie.

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, joi, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. “Am facut calificarea pentru a sasea Olimpiada! Multumesc tuturor celor care au crezut in mine”, a scris Tofalvi pe Facebook.Sportiva…

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- Jamaica va trimite o echipa feminina de bob la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeonchang, la 30 de ani dupa performanta realizata de "Rasta Rockets", la Olimpiada de la Calgary din 1998. Echipa va fi condusa de Jazmine Fenlator-Victorian, care a fost prezenta deja la Soci cu echipajul american,…

- Deontay Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a invins prin KO in prima runda pe haitiano-canadianul Bermane Stiverne, a fost arestat in luna iunie, in Alabama, dupa ce agentii de politie care il oprisera in trafic au descoperit marijuana in automobilul acestuia.Avocatii…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas înainte în spirtul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. În urma exceptionalelor discutii…

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Coreea de Nord "va participa probabil" la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, a declarat sambata reprezentantul nord-coreean in Comitetul Olimpic International (CIO), potrivit agentiei de presa nipone Kyodo.Kyodo precizeaza ca reprezentantul nord-coreean la CIO, Chang Ung, a facut…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.