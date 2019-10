Ruinele celei mai vechi biblioteci din Germania vor fi expuse la Köln Ramasitele vor fi expuse in biserica Antoniterkirche si instrumente digitale vor fi folosite pentru a prezenta modul in care arata vechea biblioteca romana, a anuntat comunitatea protestanta din Koln. "Jackpot-ul arheologic", dupa cum a descris pastorul Markus Herzberg descoperirea, a tinut prima pagina a ziarelor anul trecut cand a fost anuntata existenta bibliotecii, insa pana acum au lipsit fondurile pentru pregatirea corespunzatoare a sit-ului. Comunitatea a lansat o campanie de strangere de fonduri, in conditiile in care banii nu sunt acordati automat de guvernul federal,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

