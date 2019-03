RUINĂ COMUNISTĂ, păzită cu milioane de lei de România Ministerul Economiei și-a bugetat pentru anul acesta cheltuieli totale in valoare de 6 milioane lei cu paza și intreținerea a ceea ce reprezinta participația Romaniei la ceea ce a mai ramas din combinatul minier neterminat de imbogațire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina, proiect "multinațional" gigant al țarilor din fostul bloc socialist, demarat in anii ’80 și abandonat in urma cu mai bine 20 de ani, in 1998, și in care se estimeaza ca statul roman a "ingropat" circa 1 miliard de dolari. Suma bugetata pentru anul in curs este cu aproape 50% mai mare decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

