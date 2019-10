Rugby: Victorie cu opt eseuri reusite pentru C.S.M.Stiinta Baia Mare

Sambata a avut loc partida dintre S.C.M.Gloria Buzau – C.S.M. Stiinta Baia Mare, care s-a incheiat cu scorul de 3-48 (3-24). Meciul s-a disputat pe stadionul Gloria Buzau si face parte din SuperLiga de Rugby Etapa 6. Asa cum era de asteptat duelul dintre campioana Romaniei, C.S.M.Stiinta Baia Mare si Sport Club Municipal Gloria Buzau formatie care evolueaza doar de un an pe prima scena rugbystica si care in actuala stagiune a reusit doar un singur succes in etapa a patra pe propriul teren cu C.S.Universitatea Cluj scor (31-21), avea sa fie una total dezechilibrata. Cu o posesie a balonului si…