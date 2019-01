Stiri pe aceeasi tema

- Federatia de Rugby din Samoa a anuntat ca jucatorul Faiva Tagatauli a murit, joi, la varsta de 27 de ani, la cateva zile dupa ce a primit o lovitura la cap la un meci de campionat si si-a pierdut cunostinta, relateaza News.ro.La partida disputata sambata, la Tuana’imato, Faiva Tagatauli, care…

- La partida disputata sambata, la Tuana'imato, Faiva Tagatauli, care era legitimat la Club Vaimoso, a iesit de pe teren cu mai putin de zece minute inainte de finalul jocului, singur, si a cerut sa fie inlocuit. La marginea terenului, cand astepta sa i se acorde ingrijiri, si-a pierdut cunostinta.…

- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Un tribunal american a ordonat luni Phenianului sa plateasca 501 milioane de dolari ca despagubiri pentru torturarea și moartea studentului Otto Warmbier, care a decedat in 2017, imediat dupa eliberarea dintr-o inchisoare nord-coreeana. Parinții lui Warmbier au dat in judecata statul nord-coreean in…

- Rugby-ul este un sport din ce in ce mai violent, scrie joi AFP, dupa decesul unui jucator al echipei Stade Francais, Nicolas Chauvin, victima unui stop cardiac suferit in timpul unui meci, in urma unui placaj, la patru luni dupa moartea altui jucator, Louis Fajfrowski. Nicolas Chauvin, care avea 19…

- Tragedie in timpul unui meci de rugby din Franta. Un jucator in varsta de 19 ani a murit pe loc dupa un placaj violent in primele minute ale meciului. Jucator al echipei de tineret a clubului Stade Francais din Paris, Nicolas Chauvin, a suferit o accidentare horror in primele minute ale unui meci disputat…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters. Vasip...

- Un protestatar care participa la o manifestație desfașurata in Franța, pe fondul creșterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Manifestanții…