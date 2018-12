Stiri pe aceeasi tema

- Un jucator de rugby francez, in varsta de 19 ani, s-a stins din viata dupa ce a suferit o fractura a celei de-a doua vertebre cervicale, in urma unui placaj. Accidentul s-a produs in minutul cinci al partidei dintre Stade Francais si Bourdeaux-Begeles.

- Andrei Ivan (21 de ani), jucator convocat de selecționerul Cosmin Contra pentru "dubla" cu Lituania și Muntenegru, s-a accidentat și nu va mai veni langa tricolori. Atacantul roman a suferit o ruptura musculara la ultimul meci al celor de la Rapid Viena pierdut cu scorul de 1-3 in fața lui Wolfsberger.…

- Un tanar australian care a inghițit un melc obișnuit in urma unei provocari lansate de un prieten a paralizat și s-a ales cu leziuni cerebrale, iar la 8 ani de la momentul groaznic a decedat, relateaza...

- Lotul județean de arbitri de fotbal este format in prezent din 50 de membri. Numarul acestora este insa insuficient pentru a putea face fața in toate competițiile in care sunt angrenați, precum Liga a IV-a, Liga a V-a, campionatele de juniori Under 15, 13 și 11 sau Cupa Romaniei. De aceea, Comisia…

- Tanarul jucator s-a lovit violent de un zid de langa teren și a intrat in coma. El a stat in ultimele 12 zile doar prin spitale, dar n-a putut supraviețui in ciuda eforturilor medicilor. Marile cluburi din regiunea Asturias, Real Oviedo și Sporting Gijon, au postat mesaje de condoleanțe in…