- Seria partidelor dificile continua si in acest week-end pentru echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta. Dupa cele doua jocuri slabe realizate cu CSM Stiinta Baia Mare (5-49) si Steaua Bucuresti (0-52), formatia de pe litoral va avea o noua misiune dificila, sambata, 13 aprilie, de la ora 11, pe stadionul…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a pierdut, sambata, in deplasare, confruntarea cu CSA Steaua Bucuresti, scor 0-52 (0-19), intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Superligii. In celelalte dueluri ale etapei, Dinamo Bucuresti a trecut de Gloria Buzau cu 13-12, CSM Stiinta Baia Mare a dispus…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a invins Timisoara Saracens cu scorul de 20-16 (8-6), intr-un meci disputat sambata pe Arena Zimbrilor in cadrul etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank. Intr-un alt meci de sambata, CSM Bucuresti a intrecut CS Universitatea Cluj cu scorul de 39-8 (33-0), pe stadionul…

- Echipele CSA Steaua si CSM Stiinta Baia Mare au obtinut victorii sambata in etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, prima a returului competitiei. ''Militarii'' s-au impus cu scorul de 36-19 (14-12) in deplasare in fata celor de la U Cluj, in timp ce baimarenii au castigat,…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta se pregateste de revenirea in Superliga, cu doua partide amicale, disputate impotriva unei alte formatii din primul esalon al rugby-ului romanesc, CSA Steaua Bucuresti. Primul duel este programat sambata, 16 martie, de la ora 13, la Bucuresti, iar o saptamana…

- Timisoara Saracens a invins-o categoric pe CS ''U'' Cluj, cu scorul de 56-23 (28-10), sambata, pe Stadionul ''Dan Paltinisanu'' din Timisoara, intr-o partida restanta din etapa a saptea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Potrivit paginii de Facebook a clubului…

- Timisoara Saracens reia asaltul pentru campionat, unde vrea sa isi continue hegemonia. Banatenii joaca sambata cu Universitatea Cluj intr-un meci restanta. Partida va avea loc pe stadionul „Dan Paltinisanu”, deoarece pe arena Gheorghe Rascanu se fac lucrari la imbunatatirea suprafetei de joc. Timisoara…

- In aceste zile oficialii vicecampioanei Romaniei, au reusit inregimentarea jucatorului de origine neo-zeelandeza Jason Fareti Lemalie Tomane. Nascut in Sunnybank o suburbie a Brisbane-ului a statului Queensland Australia pe data de 4 martie 1995, Jason Tomane cel ce poate evolua atat ca aripa cat si…