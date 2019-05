Stiri pe aceeasi tema

- Sambata se vor disputa cele doua semifinale din cadrul Superligii de rugby. CSM Știința Baia Mare va juca in deplasare cu SCM Timișoara Saracens pentru un loc in finala mare. Cele doua echipe au dominat intrecerea interna in ultimii 10 ani, caștigand titluri sau terminand pe podium. In cealalta semifinala…

- CSM Știința a terminat sezonul regulat pe locul 3, “la o bruma de adevar” și un calcul neinspirat in jocul cu Steaua, de locul al doilea, cel care ne-ar fi dar dreptul sa jucam penultimul act pe teren propriu. N-a fost sa fie, dar nici disperare nu e deloc. Pentru ca Baia Mare a aratat […] Source

- Sambata, de la ora 14.00, Arena Zimbrilor va fi gazda partidei dintre CSM Știința și Dinamo, joc din cadrul ultimei etape din sezonul regulat. Partida va fi arbitrata de Mihai Vacaru (Iași) – Ionuț Flutur și Ovidiu Bursuc (Suceava). Arbitru 4: Cristian Stoica (Baia Mare). Mi-e greu sa cred ca Baia…

- Doua etape au mai ramas de jucat din sezonul regulat al Superligii de rugby. Doua etape in urma carora vom cunoaște echipele care vor juca pe teren propriu in semifinale, deoarece numele semifinalistelor se cunosc deja. Timișoara pare sa nu aiba cum rata unul din primele doua locuri, pentur ca valoarea…

- Miercuri s-a disputat partida restanța dintre CSM București și SCM Timișoara Saracens. Un meci important (pentru rezultat) pentru toate cele patru echipe care vor juca seminfinalele Superligii. Mai sunt doua etape pana la final, iar rezultatul acestui meci, 21-16 pentru CSM București nu este grozav…

- CSM Știința Baia Mare are o luna aprilie de foc, inceputa cu un meci cu Timișoara (caștigat), urmat de un joc la Steaua și mai apoi, chiar inainte de Paște, acasa cu CSM București. Daca soarta ultimelor doua jocuri va fi aceeași cu cea de la partida cu banațenii, atunci Baia Mare poate spera fara […]

- Știam ca meciul de la Buzau va fi mai greu decat cel de pe propriul teren și era normal sa fie așa. Buzau s-a mai intarit fața de prima parte a intrecerii, lotul s-a mai omogenizat, experiența de joc este alta, plus ca au avut și avantajul terenului propriu. CSM Știința s-a dus la Buzau […] The post…

- Sigur, mai exageram și noi cu titanii aștia, dar chiar am avut parte de un meci tare de tot, intre doua echipe bune, puternice și dornice sa arate multe in aceasta parte a doua a sezonului. Baia Mare a fost peste Timișoara astazi, chiar daca a avut și momente de cadere, insa s-a descurcat bine […] The…