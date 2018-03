Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul spaniol As a anuntat, ieri, ca Romania risca sa rateze prezenta la Cupa Mondiala din Japonia dupa ce l-ar fi folosit pe Sione Faka'osilea, jucator din Tonga, naturalizat, care nu ar fi avut dreptul de a evolua. Faka'osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia…

Federatia Romana de Rugby asteapta clarificari in privinta eligibilitatii jucatorului de origine tongana Sione Faka'osilea pentru echipa nationala a Romaniei, dupa ce presa internationala a relatat ca jucatorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby in sapte a statului Tonga, fapt care…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei ar putea pierde dreptul a a participa la Cupa Mondiala intrucat a folosit un jucator din Tonga, care a evoluat si pentru nationala tarii sale de origine.

- Presedintele FRR, Alin Petrache, a declarat, marti, pentru News.ro, ca nu poate spune daca Romania poate pierde calificarea la Cupa Mondiala de Rugby si ca asteapta o analiza din partea federatiei internationale si federatiei europene in privinta naturalizarii jucatorului Sione Faka’osilea, din Tonga.„Deocamdata…

- Cotidianul spaniol As a anuntat, luni, ca Romania risca sa rateze prezenta la Cupa Mondiala din Japonia dupa ce l-ar fi folosit pe Sione Faka'osilea, jucator din Tonga, naturalizat, care nu ar fi avut dreptul de a evolua.

- In semifinalele turneului final respectiv s-au infruntat Spania – Rusia si Romania – Portugalia. In timp ce tricolorii jucau, delegatia spaniola se afla in tribuna si isi urmarea posibila adversara din finala. ”Jucatorii au observat atitudinea vehementa a unui tip intr-o camasa bruna, care se plimba…

- Alin Petrache i-a pus la zid de spanioli: ”Nu e loc pentru huligalism in rugby” Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a catalogat drept “huliganism” comportamentul jucatorilor spanioli, care au incercat sa-l agreseze pe arbitrul roman Vlad Iordachescu la finalul meciului pierdut de…

- Federatia spaniola de rugby (FER) a solicitat oficial, marti, rejucare meciului impotriva Belgiei, condus de un arbitru roman si pierdut de iberici duminica la Bruxelles (10-18), esec de care a profitat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala 2019, informeaza AFP. "FER spera ca World Rugby (organismul…

- Naționala de rugby a Romaniei s-a califi cat cu noroc la Cupa Mondiala din Japonia. Pentru turneul final din 2019, Federația incearca acum sa-l convinga pe selecționerul galez sa revina printre „tricolori”, deși in urma cu o saptamana a demisionat.

- Echipa nationala de rugby a Romaniei a pierdut in Georgia, scor 16-25 (6-10), in ultimul meci din Campionatul European, dar a obtinut neasteptat calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0). "Stejarii" termina…

Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0).

Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Modniala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0).

- Desi a pierdut cu 25-16 meciul cu Georgia, nationala de rugby a Romaniei a obtinut nesperat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor, mana de ajutor venind din partea Belgiei, formatie care a invins Spania.Se actualizeaza.

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a validat vineri utilizarea asistentei video in arbitraj (VAR) in timpul Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie 2018), a anuntat presedintele sau, Gianni Infantino, citat de AFP, preluata de...

- Antrenorul principal al nationalei Romaniei, Lynn Howells, antrenorul care pregateste treisferturile, Rob Moffat, si cel al pachetului de inaintare, Massimo Cuttitta, au demisionat, sambata, dupa meciul castuigat de "stejari", la Buzau, cu Belgia, informeaza FR Rugby.

- Nationala de U18 a Romaniei a intrat intr-un nou stagiu de pregatire. Stejareii, care vor participa la Campionatul European ce va avea loc la Poznan intre 23 martie si 1 aprilie, efectueaza un cantonament de o saptamana la CSN Snagov, intre 4 si 11 martie. Aici, pe perioada stagiului, vor sustine antrenamente…

- APRECIATI… Clubul Sportiv Scolar Barlad continua sa fie unul dintre principalele izvoare de talente in sportul cu mingea ovala. Drept dovada, nu mai putin de sase rugbisti barladeani au fost convocati la echipa nationala U17. Duminica, la Complexul Sportiv National “Nicolae Navasart Snagov” din judetul…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia.

- Meci cu miza, dar si un meci cu totul special. Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, Stejarii urmand sa intalneasca Spania, in etapa a doua a Rugby Europe Championship.

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, "stejarii" urmand sa intalneasca Spania, de la ora 13:45 (ora Romaniei) in etapa a doua a Rugby Europe Championship.

- Ronald Koeman a fost numit marti selectioner al nationalei de fotbal a Olandei, semnand un contract pe 4 ani, el urmand sa se afle pe banca tehnica si la Cupa Mondiala din 2022, a anuntat Federatia olandeza.

Ronald Koeman a fost numit marti selectioner al nationalei de fotbal a Olandei, semnând un contract pe 4 ani, el urmând sa se afle pe banca tehnica si la Cupa Mondiala din 2022, a anuntat Federatia olandeza.

- Ronald Koeman a fost numit marti selectioner al nationalei de fotbal a Olandei, semnand un contract pe 4 ani, el urmand sa se afle pe banca tehnica si la Cupa Mondiala din 2022, a anuntat Federatia olandeza. In varsta de 54 de ani, fostul international al ''portocalei mecanice'' este…

- Valentin Ursache (32 de ani), unul dintre cei mai experimentati jucatori ai nationalei de rugby a Romaniei, revine la prima reprezentativa dupa o absenta de trei ani, el fiind convocat de antrenorul Lynn Howells pentru partida cu Germania, din 10 februarie, din REIC 2018. ''Este…

- Selectionatele de rugby ale Noii Zeelande si Australiei se vor infrunta pe teritoriul japonez, cu un an inaintea Cupei Mondiale, urmand sa dispute cel de-al treilea meci din cadrul Bledisloe Cup pe 27 octombrie, la Yokohama, au anuntat federatiile celor doua tari din emisfera sudica. Noua…

- Campionatul European de Futsal va avea loc in perioada 30 ianuarie - 10 februarie la Ljubljana in Slovenia. Printre cele 12 echipe calificate la turneul final se afla si Romania, care va fi prezenta pentru a 4-a oara in elita europeana. Selectionerul Robert Lupu a convocat in lotul prezent la Europene…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, este unic in lume. Brașoveanul iși lustruiește singur schiurile! Vezi galeria foto + 4 + 4 Ioan Valeriu Achiriloaie a reușit, inca din 2016, la un concurs in Chile, sa se califice la Jocurile Olimpice de iarna…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

