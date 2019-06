Stiri pe aceeasi tema

- ​Reprezentativa de rugby a României a învins, noaptea trecuta, selectionata Braziliei, cu scorul de 22-21, într-un meci test disputat la Jundiai, potrivit News.ro. Punctele României au fost reusite de Florin Vlaicu (un eseu, doua transformari si o lovitura de pedeapsa), Ovidiu…

- Nationala de rugby a Romaniei a castigat, sambata, primul meci test World Rugby din turneul pe care il face in America de Sud. La Valparaiso, „stejarii” au invins echipa statului Chile, in prima partida oficiala din istoria celor doua reprezentative, scor 27-11 (13-3). Romania a controlat in permanenta…

- * Nationala de rugby a Romaniei va efectua un turneu luna viitoare in America de Sud in cadrul caruia va disputa doua meciuri-test, cu Chile si Brazilia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Stejarii'' vor intalni reprezentativa Chile, pe 8 iunie, la Valparaiso, iar pe 15 iunie…

