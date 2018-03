Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May s-a angajat joi, cu exact un an inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), intr-un periplu in regat, cu scopul de a incerca sa-si uneasca si asigure concetatenii cu privire la un Brexit care creeaza in continuare disensiuni, relateaza AFP. ”Astazi (joi), cu un…

- Sapte sportivi de la CNE Cornu-CSA Steaua, in lotul tricolor Petre Apostol Dupa o campanie intensa de pregatire, cu stagii centralizate atat in tara, cat si in strainatate, echipa nationala de rugby a Romaniei la categoria de varsta U18 a ajuns la momentul debutului la Campionatul European. In lotul…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…

- In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica…

- Tinerii europeni cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani afiseaza niveluri de apartenenta si practica religioasa foarte diferite de la o tara la alta, cu numai 17% care nu se considera apartinand vreunei confesiuni in Polonia, comparativ cu 91% in Republica Ceha, potrivit unui raport publicat ieri,…

- Selectionata Romaniei, care a obtinut duminica biletul pentru Cupa Mondiala de rugby editia 2019, va disputa partida de deschidere a acestei competitii, impotriva reprezentativei tarii gazda, Japonia. Meciul va avea loc in data de 20 septembrie, pe stadionul Ajinomoto din Tokyo, in cadrul Grupei A,…

- Un nou val de frig venit din est a lovit nordul și estul Europei in acest weekend. Numit ”Bestia din est 2” valul de ger siberian a creat probleme in Scandinavia, Polonia, Marea Britanie și alte țari estice printre care și Romania. Polonezii au avut parte de o ninsoare puternica și temperaturile din…

- Selectionata Tarii Galilor a invins la limita cu 14-13 (14-10) reprezentativa Frantei, in ultimul meci din cadrul editiei 2018 a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat sambata pe Millenium Stadium din Cardiff, in fata a 74.169 de spectatori. Punctele galezilor au fost reusite de Williams -…

- Cel de-al doilea cantonament organizat de Federația Romana de Rugby (FRR) in acest an pentru categoria de varsta U20 este in plina desfașurare (28 februarie – 18 martie). Dupa ce, in prima parte, adica intre 28 februarie – 6 martie, „stejareii” s-au pregatit la baza Comitetului Olimpic și Sportiv Roman…

- Antrenorul nationalei Georgiei, neozeelandezul Milton Haig, a anuntat lotul primei reprezentative pentru partida de duminica, de la Tbilisi, cu Romania, din ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018. Intre cei 29 de jucatori convocati, 13 evolueaza in Franta, doi in Anglia si…

- Romania, locul 17 in clasamentul World Rugby. Selectionata ”stejarilor” se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni , a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua…

- Beyonce si Jay-Z, unul dintre cele mai fermecatoare cupluri din lumea muzicii, au anuntat luni ca vor sustine impreuna un nou turneu mondial care ar putea include unele dintre cele mai profitabile concerte din acest an, relateaza AFP. Diva si superstarul muzicii rap deschid balul in Cardiff,…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase și intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In acest an, compania americana intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste…

- Irlanda a revenit in fruntea rugby-ului european, castigand Turneul celor 6 Natiuni gratie victoriei in fata Scotiei, cu bonus ofensiv (28-8), sambata, la Dublin, combinata cu infrangerea Angliei in Franta (22-16), in etapa a 4-a, moment care marcheaza renasterea XV-ului care are drept emblema trefla,…

- Formatia britanica The Rolling Stones a adaugat doua concerte in turneul european „No Filter” de anul acesta. La finalul lunii februarie, grupul a anuntat ca va sustine 11 concerte in Europa, in perioada 17 mai - 8 iulie. Recent, doua date au fost adaugate - 29 mai, la Southampton, si 2 iunie, la…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Capitanul nationalei de rugby a Angliei, Dylan Hartley (Northampton Saints), ar putea rata derby-ul cu Franta, de sambata, din etapa a 4-a a Turneului celor Sase Natiuni 2018, din cauza unei accidentari, scrie BBC. Hartley a suferit o intindere musculara si va fi monitorizat indeaproape…

- Romania a cazut in infern dupa infrangerea cu Spania. Echipa nationala de rugby si-a diminuat serios sansele de calificare la Cupa Mondiala si e nevoita acum sa priveasca si spre alte rezultate, dar, cel mai probabil sa treaca si printr-un baraj de promovare. Nu a mers nimic in Spania si lucrul acesta…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press, preluate de Mediafax. Mai multe drumuri, legaturi feroviare si scoli au fost inchise, iar…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Selectionerul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, s-a plans ca a fost agresat "fizic si verabal", la intoarcerea din Scotia, unde elevii sai au fost invinsi de XV-le "Ciulinului", sambata, intr-un meci din Turneul celor Sase Natiuni (13-25), informeaza L'Equipe. Jones a optat sa revina singur…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, relateaza BBC News.…

- Echipa de rugby a Scotiei a invins Anglia cu scorul de 25-13 (22-6), intr-un meci disputat sambata la Edinburgh, pe stadionul Murryfield in fata a 67.800 spectatori, in cadrul Turneului celor Sase Natiuni. Scotienii au marcat 3 eseuri prin Jones (16, 38) si Maitland (31), 2 transformari, o penalitate…

- Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea intrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata in clasament de Germania 31 (14-10-7),…

- Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Norvegia este urmata in clasament de Germania 28 (13-8-7),…

- TELEKOM - 6 NATIONS. IRLANDA - ȚARA GALILOR LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Irlanda are meci greu, sambata, cu Țara Galilor, in Turenul celor Șase Națiuni. Partida este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:15. Irlanda,…

- TELEKOM - SIX NATIONS. FRANȚA - ITALIA LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Franța și Italia se intalnesc azi in duelul codașelor din Six Nations 2018. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 22:00. Spre deosebire…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Din decembrie 2017, centrul de cercetare și dezvoltare software din Timișoara al companiei Intel ocupa 2.400 mp din imobilul office UBC 1. Centrul de aici este specializat in software pentru aplicatii de computer vision si inteligenta artificiala. „Prima saptamana a fost mai complicata,…

- Un cutremur de magnitudine mb 4.7 a fost inregistrat, ieri dupa amiza, la 16.31 Ora Romaniei, in Tara Galilor si in Anglia, la numai zece kilometric adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 51.66 N ; 3.82 W, la 249 km SE de Dublin, 49…

- Robbie Henshaw, unul dintre componentii de baza ai nationalei de rugby a Irlandei, va rata restul sezonului ramas din Turneul celor Sase Natiuni 2018, dupa o accidentare serioasa suferita in partida castigata sambata cu Italia (56-19). Henshaw, 24 de ani, si-a dislocat umarul drept in…

- Nationala de rugby a Scotiei a invins-o pe cea a Frantei cu 32-26 (14-20), duminica, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni. Franta a ajuns la opt meciuri consecutive fara victorie, serie inceputa in urma cu 330 de zile (sapte infrangeri…

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- O echipa de oameni de stiinta de la universitatile Dundee, Heriot Watt si Edinburgh din Scotia si de la Institutul Curie din Franta, susțin in urma unui nou studiu ca sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului. Cercetatorii francezi și scoțieni…

- Mark Selby, Judd Trump și Neil Robertson țin capul de afiș la Romanian Snooker Masters, evenimentul care aduce elita snookerului mondial in Romania, in perioada 14-18 martie, la Circul Metropolitan Bucuresti. Nume "grele" vin la Romanian Snooker Masters. Cat costa BILETELE In schimb,…

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la universitatile…

- Selectionata Irlandei a invins in extremis, cu scorul de 15-13 (9-3), selectionata Frantei, intr-o partida din cadrul primei etape a Turului celor Sase Natiuni la rugby, editia 2018, disputata sambata pe Stade de France. Nationala "cocosului galic", care a disputat cu aceasta ocazie primul…

- Selectionata Tarii Galilor a invins cu scorul de 34-7 (14-0) reprezentativa Scotiei, in partida de deschidere a editiei 2018 a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata sambata pe Principality Stadium din Cardiff, in fata a 74.169 de spectatori. Galezii au inscris patru eseuri in…

- Partida de sambata de pe Millennium Stadium din Cardiff, care le va avea ca protagoniste pe Tara Galilor si Scotia, va deschide editia 2018 a competitiei natiunilor majore din emisfera de nord, Six Nations, ajunsa la cel de-al 19-lea sezon in actualul format, respectiv al 124-lea, incluzand aici…

- Turneul Celor Șase Națiuni la rugby debuteaza sambata, 3 februarie, cu meciul Țara Galilor – Scoția. Inainte de startul celei de-a 19-a ediții a competiției, mare intrebare este: va reuși Anglia sa devina prima echipa care caștiga trei ediții consecutive, de cand la turneu participa șase formații? Celebra…

- Romania joaca cu Germania si Rusia pe Cluj Arena. In Rugby Europe International Championship Nationala Romaniei se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmand sa dispute…

- Echipa franceza de rugby Pau s-a calificat vineri seara in sferturile Challenge Cup, cea de-a doua competitie valorica europeana intercluburi, castigand grupa a 3-a din care facea parte, dupa victoria in deplasare, scor 34-24 cu formatia engleza Gloucester. Pe Kingsholm Stadium, in fata…

- UEFA a anuntat ca noua orase si-au manifestat intentia pentru organizarea editiei din anul 2020 a Supercupei Europei, meci care opune castigatoarea Ligii Campionilor invingatoarei din Liga Europa.Cele noua orase sunt: Tirana (Albania), cu National Stadium, Minsk (Belarus) - Stadionul Dinamo,…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Meciul de rugby dintre echipele Edinburgh si Stade Francais, programat vineri, contand pentru etapa a 5-a a grupelor Cupei Challenge, se va disputa pe stadionul Murrayfield si nu pe Myreside, locul unde...

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…