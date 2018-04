Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre CSM Stiinta Baia Mare si Timisoara Saracens, care va avea loc vineri, este capul de afis al etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank, a doua a returului. ''CSM Stiinta Baia Mare revine pe Arena Zimbrilor dupa ce a pierdut finala Cupei Romaniei, dupa o partida istovitoare…

- Sistemul de pensii din Romania, asemeni altora din multe state ale lumii, este sub o mare presiune, atat din cauza deciziilor politice, dar și din cauza imbatranirii populației, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). „Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune…

- Opt rugbiști U20 din Barlad au fost selecționați in naționala Romaniei care a plecat, ieri, la Campionatul European din Portugalia. Patru rugbiști legitimați la Rugby Club Barlad au fost incluși in lotul naționalei de juniori U20 care s-a deplasat, ieri, in Portugalia, la Coimbra, in vederea participarii…

- CHEMATI… Barladul da nu mai putin de 8 jucatori la echipa nationala de rugby U20 a Romaniei. Este vorba despre Alexandru Craciun, Vlad Visan, Cosmin Iliuta, Robert Murariu, Razvan Belehuz, Vlad Leica, Stefan Iancu si Codrin Bercu. Federatia Romana de Rugby organizeaza ultimul cantonament pentru categoria…

- Atelierul organizat de artistul vizual Livia Mateiaș va avea loc joi, in 5 aprilie, de la ora 18, in studioul artouching de pe strada Peneș Curcanul nr. 4-5, etajul 1, ap. 30. Aici vi se va impartași tehnica pictatului oualor cu ceara, invațata de organizatori de la femeile din satul Dragoteni,…

- Cel de-al treilea și ultimul cantonament organizat de Federația Romana de Rugby (FRR) pentru categoria U20 inainte de Campionatul European din Portugalia (6-15 aprilie) se va desfașura la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov, intre 30 martie și 4 aprilie. In total, au fost convocați 27 dintre…

- Echipa naționala de fotbal a Olandei a invins-o pentru prima oara pe cea a Portugaliei, pentru prima data in 27 de ani, și a facut-o la un scor-fluviu, 3-0. Partida s-a jucat pe teren neutru, la Carouge, in Elveția. «Portocala mecanica» a inscris toate golurile pana la pauza.

- Un spectator a intrat pe teren in timpul meciului amical Olanda – Portugalia, disputat, luni, la Geneva, si l-a sarutat pe obraji pe atacantul Cristiano Ronaldo, care s-a aratat neplacut surprins de gestul fanului, dar nu l-a impiedicat. Mai mult, suporterul si-a facut si un selfie cu vedeta echipei…

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Dupa ce au fost incurajați de numai 350 de suporteri, cumulat, in primele doua zile, "tricolorii" U19 pot avea…

- Sapte sportivi de la CNE Cornu-CSA Steaua, in lotul tricolor Petre Apostol Dupa o campanie intensa de pregatire, cu stagii centralizate atat in tara, cat si in strainatate, echipa nationala de rugby a Romaniei la categoria de varsta U18 a ajuns la momentul debutului la Campionatul European. In lotul…

- Radu Anton si Sebastian Munteanu sunt cei doi barladeni care vor face parte din lotul cu care reprezentativa Under 18 a Romaniei va participa la Campionatul European. Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care…

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Nationala de rugby Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. „Stejareii” vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima grupa…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat urnele valorice inaintea tragerii la sorti a grupelor preliminare de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2020, care va avea loc in 12 aprilie, la Trondheim (Norvegia). In premiera, turneul final continental va fi gazduit de trei…

- Echipa nationala de rugby a României a pierdut în Georgia, cu 16-25 (6-10), dar a obtinut totuși calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, dupa victoria neașteptata obtinuta de Belgia în fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), partida

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Chiar daca vioara si acordeonul sunt cel mai des asociate cu muzica populara, cu „PRIMUS Duo” ele devin instrumentele subtilitatii si perfectiunii clasice. Violonistul portughez David Filipe si acordeonistul din Republica Moldova – Pavel Efremov au fondat “PRIMUS Duo” la inceputul anului 2017, optand…

- Vlad Iordachescu este primul arbitru roman de rugby la un sfert de finala din Challenge Cup Romanul Vlad Iordachescu va face parte din brigada de cavaleri ai fluierului care va arbitra partida dintre echipele franceze Pau si Stade Francais, pe 30 martie, in sferturile de finala ale Challenge Cup, cea…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- U-BT, infrangere la scor in meciul tur cu Donar Groningen “Studenții” au pierdut manșa tur a intalnirii cu olandezii, din FIBA Europe Cup, scor 103-76. Clujenii au început bine partida, cu o aparare agresiva și aruncari bune de la distanța. Adversarii nu au reușit nimic din punct de vedere…

- Capitanul nationalei de rugby a Angliei, Dylan Hartley (Northampton Saints), ar putea rata derby-ul cu Franta, de sambata, din etapa a 4-a a Turneului celor Sase Natiuni 2018, din cauza unei accidentari, scrie BBC. Hartley a suferit o intindere musculara si va fi monitorizat indeaproape…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, duminica, dupa derbiul cu Dinamo, scor 2-2, ca FCSB a dominat jocul de la un capat la altul si s-ar fi putut impune daca ar fi egalat mai repede."O partida pe care am dominat-o de la un capat la altul. Am reusit sa punem presiune pe cei de la Dinamo. Ne-am…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor de pensii publice, ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu Federația Internationala a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP),…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- Serena Williams, care ar fi trebuit sa revina pe teren in acest week-end, a fost nominalizata doar in partida de dublu, alaturi de Lauren Davis, la intalnirea SUA - Olanda, de la Asheville, din turul I la Grupei Mondiale a Cupei Federatiei. Capitanul nejucator al SUA, Kathy Rinaldi, le-a preferat…

- Silvașan spera la suportul necondiționat al fanilor Antrenorul formației U-BT Cluj-Napoca iși dorește ca fanii sa fie cat mai aproape de echipa in meciul din FIBA Europe Cup. Clujenii joaca împotriva ciprioților de la Keravnos Nicosia miercuri, 7 februarie, ora 20:00. Partida din Sala Sporturilor…

- U Banca Transilvania va juca miercuri, 7 februarie de la ora 20.00, la Sala Sporturilor ”Horia Demian” un meci decisiv pentru calificarea în optimile de finala ale FIBA Europe Cup. Clujenii vor primi vizita echipei cipriote Keravnos Nicosia și au…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a…

- Tenismenul cugirean Bogdan Borza (20 de ani), invitatul de onoare al Galei Sportului Judetean 2017, a fost iarasi convocat in lotul de Cupa Davis al Romaniei. Este vorba despre confruntarea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/ Africa, de la Piatra Neamt, in perioada 3-4 februarie…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Naționala Romaniei de futsal a pierdut detașat primul meci de la Campionatul European din Slovenia. "Tricolorii" au fost invinși de Portugalia, una dintre cele mai bune echipe ale lumii, scor 1-4. Lusitanii au condus inca de la pauza cu 2-0, Romaia reducand din diferența dupa pauza, grație golului lui…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- Fostul nr.1 mondial Serena Williams va reveni pe terenurile de tenis, dupa peste un an de absenta, pe data de 10 februarie cu ocazia partidei din primul tur al competitiei pe echipe Fed Cup dintre Statele Unite si Olanda, a anuntat, marti, Federatia americana de tenis. Williams, in varsta…

- Am inceput in forta si acest weekend, iar ponturile de ieriA ne-au adus castiguri considerabile.A Analizand profesionist oferta zilei, cu dueluri programate din Franta, Turcia, Olanda sau Portugalia, am reusit sa livram pariorilor un set de 7 pronosticuri corecte.A

- Nationala de rugby U20 a Romaniei se reuneste in primul stagiu de pregatire din 2018, care va avea loc la Izvorani, intre 23 si 30 ianuarie, obiectivul fiind testarea potentialului echipei in vederea formarii unui nucleu competitiv pentru Campionatul European de U20 care va avea loc la Lisabona intre…

- Tanarul mijlocas Ianis Hagi a ajuns in cantonamentul FC Viitorul din Turcia si a demarat pregatirea alaturi de campioana Romaniei, care are acordul in acest sens al echipei Fiorentina Tatal lui Ianis, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a explicat ca tratativele dintre cele doua cluburi pentru…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban astfel incat sa reduca accidentele si decesele rutiere care afecteaza tarile sarace, se arata intr-un raport…

- Denisa Gombos, eleva in clasa a IX-a D la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut doua medalii de argint la Campionatul European de Karate desfasurat in Olanda la Landgraaf, unde Romania a ocupat Locul I. Campionatul din Olanda a unit sportivi din peste 15 tari, iar din…

- Un nou jucator venit din Noua Zeelanda va completa lotul celor de la Timișoara Saracens in drumul acestora spre un nou sezon de Challenge Cup. Chris Apoua, pilier, va incerca sa ajute formația timișoreana pentru a-i invinge pe georgieni. Vicepreședintele clubului, Dușan Filipaș, are speranțe…