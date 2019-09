Rugby: Meciul dintre CSM Stiinta Baia Mare – CSA Steaua Bucuresti se disputa sambata, pe Arena Zimbrilor

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata trecuta, Timișoara Saracens și-a adjudecat prima etapa a SuperLigii CEC Bank cu punct bonus ofensiv, pe teren propriu, in fața CS Universitatea Cluj, scorul final al intalnirii fiind 54-18, iar pentru urmatoarea etapa a campionatului echipa se va deplasa la București, pentru a intalni CS Dinamo…

- Sambata, 7 septembrie, de la ora 10.30, Arena Zimbrilor va fi gazda partidei dintre CSM Știința Baia Mare și Steaua București, joc din cadrul etapei a doua a Superligii de rugby. Partida, care va fi transmisa in direct la TVR 1 și TVR HD, va fi arbitrata de o brigada formata din Robert Andrei Diaconescu…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a sustinut, astazi, meciul din etapa a treia a Cupei Romaniei, grupa A, intalnind in deplasare Timisoara Saracens.Gazdele au castigat la scor partida, cu 75 6, la pauza 42 3.Pentru oaspeti a inscris Pocovnicu, din doua lovituri de pedeapsa.A fost o partida fara istoric.…

- Arbitrul leton Andris Treimanis va conduce la centru meciul Celtic Glasgow - CFR Cluj, programat, marti, de la ora 21.45, în mansa secunda a turului trei preliminar din Champions League, informeaza News.ro.Andris Treimanis va fi ajutat de Haralds Gudermanis si Aleksejs Spasjonnikovs, iar rezerva…

- U Craiova s-a calificat cu emoții in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupa in minutul 119, timp de 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva pe teren.…

- Tensiuni uriașe înaintea confruntarii din Gruia dintre CFR Cluj și Dinamo București. Gazdele, cu Peluza Vișinie boicotând partida din pricina neînțelegerilor cu conducerea, oaspeții, în razboi deschis cu managerul general al „câinilor roșii”, Florin Prunea,…

- Partida dintre echipele Viitorul Constanța și Dinamo București, din prima etapa a Ligii I, a fost intrerupta in minutul 67, dupa ce trei ultrași dinamoviști au rupt gardul desparțitor și au intrat pe teren. Incidentul a avut loc imediat dupa marcarea golului 3 al gazdelor, moment in care s-a strigat…

- Romania U21 a invins Croatia U21 cu scorul 4-1 in primul meci de la EURO 2019. Partida a fost urmarita de pe multe terase din Iasi. Vremea foarte calda i-a scos pe microbisti din case. Acestia au urmarit meciul impreuna cu prietenii la o bere. Terasele din Iasi vin mereu in sprijinul clientilor si le…