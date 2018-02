Stiri pe aceeasi tema

- SIX NATIONS ITALIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor ȘASE NAȚIUNI. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ITALIA și ANGLIA se intalnesc in parima etapa a ediției din 2018 a competiției SIX NATIONS, ajunsa la al 19-lea sezon in acest format și al 124-lea in total. Din cele sase natiuni participante,…

- Selectionata Irlandei a invins in extremis, cu scorul de 15-13 (9-3), selectionata Frantei, intr-o partida din cadrul primei etape a Turului celor Sase Natiuni la rugby, editia 2018, disputata sambata pe Stade de France. Nationala "cocosului galic", care a disputat cu aceasta ocazie primul…

- Selectionata Tarii Galilor a invins cu scorul de 34-7 (14-0) reprezentativa Scotiei, in partida de deschidere a editiei 2018 a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata sambata pe Principality Stadium din Cardiff, in fata a 74.169 de spectatori. Galezii au inscris patru eseuri in…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- Turneul Celor Șase Națiuni la rugby debuteaza sambata, 3 februarie, cu meciul Țara Galilor – Scoția. Inainte de startul celei de-a 19-a ediții a competiției, mare intrebare este: va reuși Anglia sa devina prima echipa care caștiga trei ediții consecutive, de cand la turneu participa șase formații? Celebra…

- Cei doi au fost acuzati ca au racolat mai multe femei de pe teritoriul Romaniei, carora le-au promis locuri de munca sigure si serioase pe teritoriul Italiei, insa in realitate femeile, in aceeasi zi in care au ajuns in Peninsula, au fost vandute unor proxeneti si obligate sa se prostitueze. Dosarul…

- Azeglio Vicini s-a nascut pe 20 martie 1934 si a jucat la Vicenza (1953 – 1956, 54 de meciuri și 8 goluri), Sampdoria Genova (1956 – 1963 / 191 de partide și 6 goluri) și Brescia (1963 – 1966 / 55 de meciuri și 2 goluri). A antrenat-o pe Brescia (1967 – 1968), apoi diverse selecționate de juniori…

- Dan Ioan Bacaintan, un tanar din Alba Iulia, e campion la prepararea cocktailurilor pe baza de cafea in Italia. Barbatul, in varsta de 28 de ani, nu se oprește aici pentru ca va participa la finala competiției mondiale de profil care va avea loc in noiembrie 2018. Stabilit in orașul Monza, Dan a devenit…

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Nationala de rugby a Irlandei nu va putea conta pe 6 titulari in meciul de deschidere din Turneul celor Sase Natiuni, editia 2018, contra Frantei, pe 3 februarie, la Paris. Astfel, din cauza accidentarilor, vor lipsi de pe teren Sean O'Brien, Rhys Ruddock, Tommy O'Donnell, Jamie…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019.

- Nationala Romaniei va juca in aceasta seara, de la ora 20:00, cu nationala Italiei, in primul meci al turneului de calificare de la Bolzano, prima faza in drumul spre turneul final din Germania si Danemarca din 2019. Valentin Ghionea este marele absent al Romaniei in Italia. Extrema dreapta se afla…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut în seara zilei de 7 ianuarie, în jurul orei 18.30, pe Strada Provinciala care leaga Basca de Cuneo, în dreptul localitații Roata Rossi din nordul Italiei.

- Tenismenii spanioli Fernando Verdasco si Feliciano Lopez, ambii capi de serie, 7, respectiv 8, au fost eliminati miercuri in optimile de finala ale turneului ATP de la Doha, dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari. Fernando Verdasco a fost invins in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, de rusul…

- Jacques Brunel, actualul antrenor al echipei de rugby Bordeaux-Begles, se pregateste sa preia in zilele urmatoare banca tehnica a nationalei Frantei, presedintele Federatiei din aceasta tara, Bernard Laporte, urmand sa anunte miercuri inlocuirea actualului selectioner, Guy Noves. Brunel,…

- Presedintele Federatiei franceze de rugby (FFR), Bernard Laporte, il va demite pe Guy Noves din postul de selectioner national, imediat dupa Craciun, locul acestuia urmand sa fie luat de Jacques Brunel, actualul manager al echipei Bordeaux-Begles, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe, alaturi…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! Visul american poate fi diferit, dar de cele mai multe ori si americanii ,,trag“ spre Europa noastra. Andreea are, cu siguranta, o viata intr-adevar reusita! E frumoasa, impli-nita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumoase ale planetei,…

- Cel mai titrat boxer amator roman, Francisc Vastag, apreciaza ca Federatia Romana de Box ar putea avea mari probleme, daca nici anul viitor nu va avea buget din partea ministerului de resort. „La Federația Romana de Box sunt probleme, ca de fiecare data. Nu sunt la zi cu tot ceea ce…

- Tanarul fotbalist sucevean Alex Longher a facut parte din lotul reprezentativei Under 18 a Romaniei pentru partida cu echipa similara a Italiei, care s-a disputat ieri dupa-amiaza, in localitatea Viterbo, din regiunea Lazio. Micii tricolori antrenati de Florin Bratu au remizat, scor 0-0, intr-un ...

- Steaua n-a reusit niciodata sa castige in fata unei trupe din "Cizma" si a marcat intr-un singur meci din 13 disputate all-time. Nu exista o alta tara in afara Italiei care sa-i fi creat mai multe probleme Stelei in cupele europene. A intalnit, in perioada 1984 - 2010, nu mai putin de 8 echipe din "Cizma",…

- Real Madrid - Paris St. Germain si Chelsea - FC Barcelona sunt capetele de afis ale optimilor de finala din Liga Campionilor, în urma tragerii la sorti care a avut loc azi la Nyon. Una dintre marile favorite la cucerirea trofeului, Manchester City, a avut parte de…

- Programul optimilor de finala a Ligii Campionilor 2017. Tragerea la sorți s-a desfașurat de la ora 13:00, la sediul UEFA. Cele 16 echipe calificate au fost repartizate in doua urne. LIVE VIDEO Meciurile din optimi Juventus – Tottenham Basel – Manchester City FC Porto – Liverpool Sevilla – Manchester…

- Campioana Romaniei la rugby, Timișoara Saracens, a invins sambata, pe stadionul ''Dan Paltinișanu'', pe italienii de la Calvisano, cu scorul de 15-13 (3-10), in etapa a 3-a din Continental Shield, cea de-a treia competiție valorica europeana inter-cluburi. În urma acestui succes, obținut…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei formata din fotbalisti pana in 18 ani va intreprinde in perioada 5 13 decembrie un stagiu de pregatire, la finalul caruia va disputa un meci amical, in deplasare, cu reprezentativa similara a Italiei. In prima parte a stagiului, tricolorii mici se pregatesc in tara,…

- Spaniolii de la Marca au publicat cele mai grele grupe de la Mondialul din 1994 pana in prezent. In 1998 Romania se califica de pe primul loc intr-o grupa cu Anglia, Columbia si Tunisia. ProSport a completat lista cu seria de foc din Rusia. USA 1994 Grupa E: Mexic, Italia, Irlanda, Norvegia In 1994,…

- In Liga Campionilor se va putea califica doar o formatie, campioana Romaniei, in timp ce in Liga Europa vor avea sansa sa joace trei echipe: castigatoarea Cupei Romaniei, vicecampioana Romaniei si ocupanta locului 3 in clasamentul Ligii 1 la finalul sezonului actual. Potrivit frf.ro, avand…

- Dupa ce a declarat ca se va retrage de la naționala Italiei in cazul in care Italia nu se va califica la Campionatul Mondial, Gianluiggi Buffon, cel care peste doua luni va implini 40 de ani, a marturisit ca va da curs in continuare unei eventuale selecții la Squadra Azzura. "Am luat doar o pauza de…

- La Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va avea loc miercuri, 29 noiembrie, incepand cu ora 12.00, vernisajul Salonului internațional de machete statice. In cadrul salonului vor fi expuse peste 400 de machete inspirate din mai multe domenii, precum aviație, nave, vehicule sau science-fiction. Ele…

- România a câștigat la Cluj-Napoca meciul cu Olanda, din preliminariile CM de baschet masculin din 2019. Echipa naționala a României a câștigat meciul cu Olanda, scor 75-68, din cadrul celei de-a doua runde din Grupa D a FIBA Basketball World…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- Nationala feminina de handbal isi pregateste in aceste zile participarea la Campionatul Mondial din Germania, care va debuta pe 1 decembrie, chiar de Ziua Nationala. In paralel, suporterii romani, deloc putini, isi programeaza concediile pentru a merge tot in Germania, dupa tricolore! Romania va…

- N. Dumitrescu Prezent, miercuri dupa-amiaza, la vernisajul expoziției Bienalei Internaționale de Gravura Contemporana ”Iosif Iser” organizata la Ploiești,Vasile Parizescu – membru al Senatului Academiei de Arta Moderna din Roma, Italia, președinte al Societații Colecționarilor de Arta din Romania –…

- Italia s-a aparut miercuri in fata unor acuzatii venite din partea ONU, care a calificat marti drept 'inumana' cooperarea cu Tripoli pentru a-i bloca pe imigranti in Libia, facand apel la un mai mare angajament international in acest dosar, transmite AFP. "Pentru noi, drepturile omului au fost, sunt…

- „Exista un ciclon, Numa, pe numele lui, care vine din zona Italiei, care a afectat cu inundatii Grecia, cu vant si grindina Croatia si care se deplaseaza catre sudul tarii noastra, pe cand Olaf este format in zona peninsulei Scandinavice, deci, pana vine in Romania, trece mai intai Numa. Sunt doua…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Jonathan Davies, unul dintre componenții de baza ai selecționatei de rugby a Țarii Galilor, va fi absent "aproximativ șase luni", din cauza unei accidentari la un picior, a anunțat marți Federația galeza (WRU), citata de AFP. Davies, în vârsta de 29 ani, urmeaza sa…

- Dupa ce a ratat cu Italia calificarea la turneul final din Rusia, Gianluigi Buffon a anunțat despre retragerea de la naționala. Portarul lui Juventus Torino nu și-a putut stapani lacrimile și a plans ca un copil dupa partida cu Suedia.

- Biletul zilei din fotbal, 13 noiembrie. Cu ochii pe meciul Italia – Suedia Biletul zilei din fotbal este compus astazi din recomandari de pariere pentru un meci din Qatar, anume Al Dhuail vs Al Sailiya, dar și pentru partida zilei din play-off-ul pentru Campionatul Mondial, Italia vs Suedia. Biletul…

- Un tanar roman de 17 ani, plecat de mic impreuna cu familia in Italia isi doreste sa ajunga aviator. Adrian Comsa a efectuat, de curand, primul sau zbor de unul singur la mansa unui avion, informeaza Rotalianul.com. Acesta este din Fagaras si avea doar 5 ani cand parintii sai, Neculai si Oana Comsa…

- Orașele Bratislava (Slovacia) și Milano (Italia) sunt considerate favorite pentru obținerea gazduirii sediului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), in cadrul unei contestate și aprige ofensive de lobby ce ar urma sa se incheie spre sfarșitul acestei luni, scrie joi cotidianul britanic The…