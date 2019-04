Rugămintea lui TRAIAN BĂSESCU pentru toți românii Traian Basescu susține ca romanii ar trebui sa participe la referendum și sa voteze DA, „ oricate deficiente ar fi in formularea intrebarilor”. „Romanii pot demonstra ca sunt deasupra vremurilor si nu sub vremuri!”, a scris fostul președinte pe Facebook. Basescu afirma ca „alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum”. „Cu o guvernare orientata strict pe salvarea lui Dragnea si a acolitilor sai infractori, Romania a fost decredibilizata, fiind in pragul aplicarii Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, ca semnal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

