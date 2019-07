Rugãciuni pentru rãnitii carnagiului de la Bãdeana CREDINTA…Persoanele care au supravietuit cumplitului accident de la Badeana se afla in continuare in stare foarte grava la spital, iar apropiatii fac apel la oamenii cu suflet mare sa se roage pentru ca Divinitatea sa-i ajute pe cei aflati in suferinta. In familia Huzuna, tragedia este cu atat mai mare cu cat cea mai mare [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CUMPLIT…Sunt momente dramatice pentru doua dintre victimele teribilului accident produs la Badeana. Acestea sunt in continuare in stare critica, medicii fac eforturi pentru a le salva viata, din pacate insa, prognosticul este unul extrem de rezervat. La Spitalul Sf. Spiridon a ajuns o tanara de 35 de…

- UPDATE: Politistii au identificat identitatea tuturor persoanelor implicate in accidentul extreme de grav, de la Badeana. Persoanele decedate sunt toate din judetul Galati. Mai exact, din localitatea Gohor sunt doi barbati, unul in varsta de 31 de ani, care era si conducatorul auto al masinii care a…

- Doua motociclete și un autoturism au fost implicate astazi dupa amiaza intr-un grav accident rutier in localitatea suceveana Varfu Dealului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in urma accidentului patru persoane au fost ranite dintre care trei persoane de pe motociclete și…

- Persoanele care au primit vouchere pentru achiziționarea de biciclete din partea Primariei Capitalei sunt obligați sa depuna in acest an Declaratia Unica si sa plateasca un impozit de 10%, acestea fiind venituri impozitabile care trebuie declarate la Fisc. Referindu-se la aceasta problema, Primaria…

- Un avion al companiei Simrik Air care decola de pe aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, poarta de acces spre Everest, a lovit un elicopter al Manang Air aflat pe un heliport, a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Uttam Raj Subedi. 'Co-pilotul si un politist au murit la locul prabusirii.…

- Bilanțul gripei in Argeș! 143 de cazuri confirmate, dintre care 76 la copii. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș transmite printr-un comunicat de presa bilanțului sezonului gripal 2018 – 2019 la nivelul județului. Pana in prezent au fost confirmate 143 de cazuri de gripa din care: 111 cu virus…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2019 a…

- Zodia joaca un rol extrem de important si atunci cand vine vorba despre credibilitate si incredere. Iata care sunt zodiile uspr de influentat. Se incred usor in persoanele de langa ei, iar de multe ori cad in aceasta capcana: 1. Pesti Zodia pesti isi pune total increderea in persoanele apropiate si…