- Sute de credinciosi, mulți dintre ei imbracați in haine tradiționale, au luat parte astazi, 1 aprilie 2018, la sarbatoarea Floriilor, eveniment ce se petrece cu o saptamana inaintea marelui praznic al Invierii Domnului. Cei mai numeroși dinte ei (peste 400) au fost prezenți, la Biserica Ortodoxa ,,Adormirea…

- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- In 1 aprilie, de Paștele catolic și Floriile ortodoxe, Razvan Burleanu, actualul președinte al FRF a fost prezent in Alba, acesta participand la la deschiderea oficiala a cursurilor pentru Licența B UEFA, la Alba Iulia, dar și la selecția de pe „Arena Cugir”, din cadrul proiectului „Performanța are…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, au participat duminica dimineata la slujba din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Seful statului a fost aplaudat la iesirea din biserica de cativa localnici si turisti prezenti…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, alaturi de sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la biserica parohiala romano-catolica „Sfanta Treime“ din Sibiu. La iesirea de la slujba, dupa 3 ore, seful statului le-a transmis urari de bine romanilor care sarbatoresc Pastele si celor care serbeaza Floriile.

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Premiorul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, romanilor ”sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile”, fie ca sarbatoresc Pastele, fie ca sarbatoresc Floriile sau onomastica.”Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc, duminica, cu o saptamana inainte de Paste, Floriile, ziua in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, fiind aclamat de discipolii lui si locuitorii orasului. In aceasta zi, enoriașii merg la biserica, iar cei care postesc au dezlegare la pește.

- Creștinii ortodocși sarbatoresc, pe 1 aprilie 2018, Duminica Floriilor sau Floriile, o sarbatoare creștina fara data exacta, comemorata intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In aceasta zi, preoții recomanda sa se rosteasca rugaciunea de binecuvantare a salciei, pentru noroc și bunastare.…

- In a sasea duminica din Postul Pastelui,crestinii ortodocsi praznuiesc Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, cele mai multe de origine pagana. Sarbatoarea Floriilor este dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. In…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- In perioada 31 martie – 02 aprilie, politistii din judetul Bihor vor intensifica actiunile ce vizeaza prevenirea si descurajarea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor. Astfel, peste 300 de politisti se vor afla in strada, in dispozitive mixte de ordine si siguranta…

- Inceputul lui Aprilie vine cu surprize pe partiile Cavnicului. Partiile și toboganele de pe Cavnic sunt pregatite și in condiții excelente datorita stratului de zapada mare, depus in ultimele 3 zile de ninsoare continua. Astfel, maramureșenii ar putea sa puna o escapada la Cavnic, pe lista locațiilor…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- In Duminica Floriilor de la ortodocsi, catolicii celebreaza Pastele si pastreaza si acum o serie de traditii si obiceiuri. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la ...

- Creștinii catolici celebreaza astazi Vinerea Mare. Anul acesta, Paștele catolic se celebreaza in data de 1 aprilie, in ziua in care ortodocșii sarbatoresc Duminica Floriilor. In Joia Sfanta, ieri, a avut loc Liturghia crismei, adica slujba sfintirii uleiurilor, cand peste 300 de preoti din toata dieceza…

- In data de 31 martie a.c., intre orele 16:00 – 17:30, Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" Sighet II, cu ocazia Sarbatorii de Florii organizeaza o procesiune religioasa „Veniti sa-ntampinam pe Domnul!", pe traseul Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" – str. Dragos Voda – str. Traian…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Duminica, 1 aprilie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Floriile, eveniment ce deschide ciclul sarbatorilor pascale. Aceasta zi preceda Sambetei lui Lazar, ce reprezinta puntea de legatura intre Postul Pastelui si Saptamana Patimilor. Mai multe informatii referitoare la semnificatia acestor…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Anul acesta, creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului sau Paștele pe 8 aprilie, iar cu o saptamana inainte, duminica aceasta, sunt Floriile, inca o sarbatoare importanta pentru credincioși.

- Dupa ce am experimentat un episod de iarna veritabila în mijlocul lunii martie, prima zi a lunii aprilie, zi în care, anul acesta crestinii ortodocsi sarbatoresc Floriile iar cei catolici Pastele, se anunta una mult mai blânda din punct de

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Muzee din Prahova sunt, cu ocazia unor actiuni din domeniul educatiei, gazde primitoare, asa cum s-a intamplat zilele trecute, cand s-au desfasurat doua cercuri pedagogice ale cadrelor didactice din invatamintul primar. Concret, la sediul Muzeului ”Casa Domneasca” Brebu – secție a Muzeului Județean…

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- FLORIILE 2018. Suntem deja la în luna martie și, mulți dintre noi ne întrebam când sunt Floriile 2018. Ei bine, Duminica Floriilor, sarbatorita cu o saptamâna înainte de Paștele 2017 va pica pe 1 aprilie.

- Sfântul Mormânt din Ierusalim, locul în care conform traditiei crestine a murit si a reînviat Iisus Hristos, a fost închis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, în semn de

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Postul Pastelui este cel mai lung si mai aspru dintre toate cele patru posturi importante din an si de aceea se mai numeste si postul mare. Perioada de post incepe in data de 19 februarie și se incheie pe 7 aprilie. Anul acesta, in 2018, Paștele catolicilor și cel al ortodocșilor pica la o saptamana…

- MOSII DE IARNA 2018. Pentru praznicul Mosilor de Iarna se pregatesc toti crestinii, saraci sau bogati, fiecare dupa posibilitatile sale materiale. In ziua Mosilor de Iarna, dar si in toate sambetele dedicate pomenirii mortilor pana la Sfintele Pasti, crestinii pastreaza legatura cu cei dragi, plecati…

- Infratirea municipiului Suceava cu unul dintre cele mai renumite orase din lume - Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus Hristos, va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie.„Consiliul Local Bethlehem a aprobat asocierea cu municipiul Suceava. In sedinta de Consiliu ...

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu…