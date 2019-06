Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 15 iunie, sunt Mosii de Vara. Aceasta este una dintre cele mai importante sarbatori inchinate celor plecati dintre noi, care are loc inainte de Rusalii si in care rudele dau de pomana pentru sufletele celor adormiti.

- In Sambata inainte de Rusalii, calendarul ortodox anunta sarbatoare mare: Moșii de Vara sau Sambata Morților. Pe langa rugaciunile pentru sufletul morților care se fac la slujbele de pomenire, exista o rugaciune puternica pe care orice credincios trebuie sa o rosteasca de Moșii de Vara.

- Anul acesta, luna iunie are trei zile libere pentru angajați, indiferent daca lucreaza la stat sau la privat. Una dintre ele a fost Ziua copilului, in 1 iunie, urmatoarele fiind prima și a doua zi de Rusalii, pe 16 și 17 iunie. Zilele libere legale sunt stabilite exclusiv prin Codul muncii, iar in aceste…

- Iata pentru MARTI 4 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina.

- Indiferent ce probleme ați intampina, se cuvine sa cinstiți cum se cuvine Joia Mare, zi in care sa citiți neaparat o rugaciune despre care se spune ca are o putere deosebita. Iata și textul rugaciunii: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu Tatal, Care in ziua de astazi ai luat Cina…

- Prin Taina Sfantului Maslu se ofera primitorilor Harul care vindeca bolile trupești și iarta pacatele, avand un efect dublu, fizic și spiritual. Rugaciunea credinței mantuiește pe cel bolnav „și Domnul il va ridica și de va fi facut pacate se vor ierta lui" (Iacob 5, ...

- Minivacanța Paște 2019. La sfarsitul lunii aprilie, de Paște, romanii vor avea parte de o noua minivacanta. Ziua de 27 aprilie va fi libera, fiind sambata, apoi 28 aprilie, prima zi de Paste, tot libera, urmand ca si ziua de 29 aprilie, a doua zi de Paste, sa fie libera. Minivacanța Paște…

- IZVOR DE SANATATE…Este greu de crezut, dar in Barlad exista un gospodar, renumit deja, Zaharia Ghimus, care de ani buni si-a orientat afacerile spre produsele Bio, ce sunt un izvor de sanatate. Ideea i-a venit dupa ce sanatatea sa s-a deteriorat si a fost nevoit sa caute solutii pentru a manca cat mai…