- Rugaciunea este cea mai buna cale de a fi aproape de Divinitate. Prin rugaciune mulțumești, te rogi și poți vorbi cu Dumnezeu. Rugaciunea inseamna eliberare de griji și incredere ca problemele vor fi rezolvate.

- CHISINAU, 11 mart — Sputnik. Postul Pastelui constituie cea mai importanta perioada de pregatire pentru sarbatoarea ”Învierii Domnului". Postul mare dureaza 40 de zile. În acest an el va fi tinut în perioada 11 martie — 28 aprilie. În calendarul bizantin,…

- Arsenie Boca avea obiceiul ca in fiecare sambata sa rosteasca o rugaciune extrem de puternica, despre care spunea ca face adevarate minuni. Efectele se vad imediat daca o rostești! Rugaciunea de scapa de vraji și blesteme și aduce inapoi norocul in viața ta, ca tu sa ai parte de sanatate, bani și fericire.

- Sebastian Ghița a spus ca procurorii de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut un dosar penal familiei prezidențiale pentru a-l șantaja pe președintele Klaus Iohannis. Ghița spune ca din rețeau de la Ploiești fac parte și judecatori, care au fost șantajați de catre procurorii DNA.…

- Primarul General al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea a avut probleme de sanatate. Edilul a tinut sa le multumeasca medicilor de la spitalele Cantacuzino si Colentina pentru ca a trecut cu bine peste problemele de sanatate. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru…

- Cu profunda tristețe, ne luam ramas bun de la colegul nostru ION UNGUREANU. Sincere condoleanțe familiei indoliate. Dumnezeu sa-l odihneasca Post-ul SIF Oltenia transmite condoleanțe familiei Ungureanu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire…