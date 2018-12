Revelion 2019 in Capitala: Unde pot petrece bucurestenii

In acest an, in Bucuresti sunt organizate doua petreceri de Revelion in aer liber. Una va fi in Piata Constitutiei, iar cealalta in Parcul Titan, iar la ambele vor canta mai multi artisti, intrarea fiind libera. Piata Constitutiei: La Revelionul din acest an, organizat de Primaria Capitalei… [citeste mai departe]