- Documentul a fost redactat acum mai bine de jumatate de secol, in perioada 1946-1950, și cuprinde 270 de pagini, care conțin invațaturi și texte religioase. Mai exact, in perioada in care Arsenie Boca se afla la Manastirea Brancoveanu si apoi la Manastirea Prislop, a scris 137 de predici și invațaturi.…

- Daca traversezi o perioada dificila și te confrunți cu numeroase probleme, atunci trebuie sa rostești rugaciunea de sambata seara a lui Arsenie Boca, pe care chiar el obișnuia sa o rosteasca. Se spune ca te scapa de toate relele, insa e musai sa fie spusa in fiecare sambata seara.

- Exista o rugaciune ce face adevarate minuni celor care o rostesc. Este scurta, dar efectul puternic se vede imediat. Supararile, grijile, problemele dispar și tu te vei simți mult mai fericit și mai liniștit!

- Arsenie Boca avea obiceiul ca in fiecare sambata sa rosteasca o rugaciune extrem de puternica, despre care spunea ca face adevarate minuni. Efectele se vad imediat daca o rostești! Rugaciunea de scapa de vraji și blesteme și aduce inapoi norocul in viața ta, ca tu sa ai parte de sanatate, bani și fericire.

- Liniștea sufleteasca și trecerea peste cumpenele vieții pot fi obținute cu rugaciune, spun preoții. De mare ajutor in acest sens este rugaciunea eliberarii a parintelui Arsenie Boca, despre care se spune ca ar fi facut minuni și ar fi ajutat mii de oameni sa gaseasca calea cea dreapta.

- Daca simți ca lucrurile nu merg tocmai bine in viața ta și ca ești urmarit de ghinion la totul pasul, atunci rugaciunea lui Arsenie Boca pentru a atrage binele in viața ta este mai mult decat utila! Daca vrei sa iși gasești un loc de munca mai bun sau sa caștigi mai mulți bani iata ce ai de facut!

- Parintele Cleopa te invața rugaciunea in 13 cuvinte, adresata ingerului pazitor pe care fiecare credincios l-a primit atunci cand a fost botezat. Se spune ca citita zilnic, rugaciunea poate aduce minuni in viața celui care crede in asta.