- In fiecare zi din saptamana este bine sa spunem rugaciuni si sa ne gandim la Divinitate pentru ca astfel ne aratam iubirea pentru Dumnezeu. El ne iubeste si ne ajuta, iar noi, drept multumire trebuie sa-i aratam cat de mult aprecim ca este alaturi de noi.

- Ninge necontenit. Ninge de ore intregi. Straja a devenit un colț de rai. Mai aproape de cer. Cele lumești se imbina intr-o armonie perfecta cu cele dumnezeiești. Schitul din Straja pare desprins dintr-o lume. O lume de basm, o lume aproape de Dumnezeu, o lume din imparația cerurilor. In Straja este…

- Oligarhul fugar Evgheni Cicivarkin a venit cu un covoras ce arata ca un dolar urias si a inceput sa imite rugaciunea musulmana in fata ueni reprezentante Rolls-Royce din centrul Londrei. Cicivarkin este unoscut pentru comportamentul sau extravagant si provocator. Videoclipul cu imitarea rugaciunii musulmane…

- Seful PSD, Liviu Dragnea a lansat noi acuzatii dure la adresa celor de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) imediat dupa ce a iesit de la Instanta Suprema. Dragnea e convins ca este o tinta a DNA in acest proces si i-a avertizat si pe cei care au depus marturie in instanta impotriva lui.Citește…

- Aflandu-ne in Postul Pastelui, este bine sa ne indreptam privirea catre divinitate, pentru a ne ruga pentru iertarea pacatelor si pentru a ne merge bine in viata. Rosteste rugaciunea de mai jos pentru a te simti iertat, dar si pentru spalarea pacatelor.

- “Stim ca la Cina de pe urma, dupa ce a luat painea si potirul de vin si a adus multumire lui Dumnezeu, Isus ‘a frant painea’. In Liturgia euharistica a Sfintei Liturghii, acestei actiuni ii corespunde [gestul] frangerii painii, precedata de rugaciunea pe care am invatat-o de la Domnul.” Cu aceasta explicatie…

- Sfantul Efrem cel Nou este unul dintre cei mai cunoscuti sfinti din lumea ortodoxa. La el se roaga milioane de credinciosi din mai multe tari. In traditia crestina, exista o rugaciune care te poate ajuta sa ai parte de protectia si ajutorul sfantului.

- Azi, Biserica Ortodoxa sarbatoreste cei 40 de Mucenici ucisi in Sevastia pe data de 9 martie, iar aceasta sarbatoare are pentru spiritualitatea populara o conotatie aparte. In aceasta zi speciala, se spune in biserici Rugaciunea de Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia: „Veniti, popoare, sa-i cinstim…

- Doctorul Leon Danaila se numara printre cele 5.000 de personalitati importante ale lumii, este considerat cel mai bun neurochirurg din Europa si figureaza alaturi de Einstein printre cele 500 de genii ale secolului 21.

- Poți sa-l cunoști pe Dumnezeu? Poți sa-l vezi? Poți sa-l pipai? Raspunsul ni-l da insuși Dumnezeu: „Fața Mea insa nu vei putea sa o vezi, ca nu poate vedea omul fața Mea și sa traiasca!”, i-a spus El lui Moise, explicandu- i de ce i se arata fie ca inger, fie ca rug aprins.

- In aceste clipe de grea suferinta, suntem alaturi de prietenii nostri Corina si Mircea Vultur. Sincere condoleante familiei indoliate! Fam. dr. Emil Busila (Satu Mare) De asemenea, colectivul Secției Oncologie Valcea este alaturi de familia Vultur in greaua suferința pricinuita de decesul mamei dr.…

- Sanatatea reprezinta lucrul cel mai de pret lucru pe care o persoana il poate avea. Pentru a intretine starea de sanatate este bine si urmam anumite cure naturiste care sa ne ajute sa elimin toxinele din organism. Una dintre acestea este si cura cu suc de mere, pe care o vom detalia in cele ce urmeaza.

- Rugaciunea de vineri din post va este de mare ajutor cand necazurile se abat asupra dumneavoastra și se spune ca este atat de puternica incat poate rezolva orice problema, scrie secretele.com. Citeste si Canonul cel Mare. Cum si cand se citeste? De ce este bine sa-l citesti in Postul Mare…

- Actorul Constantin Dita alias Giani din "Las Fierbinti" a recunoscut ca este extrem de palid, insa sustine ca starea lui de sanatate s-a imbunatatit si ca se afla pe drumul cel bun, scrie wowbiz.ro. Ultimele sale aparitii televizate il arata, intr-adevar, mult mai tras la fata si palid, lucru care…

- Parca decisa sa le arate tuturor ca vrea sa aiba parte de liniște și ca este foarte implicata in relația pe care o are și ca, totodata, vrea sa impace pe toata lumea din jurul lor, Roxana Dobre a avut grija ca, in Germania, dupa concertul pe care l-a susținut Florin Salam sa cheltuiasca o suma serioasa…

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata in șase luni și ca va deveni mama pentru a treia oara a cazut ca o bomba in peisajul monden romanesc. Mai mult decat atat, pare-se, sarcina pe care o are mezina familiei Basescu a facut ca relația ei cu actual ei iubit, Catalin, sa devina mai buna ca niciodata.

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune. Canon de rugaciune catre Sfantul Teodor Tiron Troparul Sfantului…

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune.

- Lumea artistica din Focșani este in doliu dupa ce profesoara de pian și vioara Anica Ghinea a incetat din viața. Aceasta a fost rapusa de un stop cardio-respirator. Deși se pensionase, profesoara inca mai preda la Liceul de Arta ”Gheorghe Tattarescu”. Potrivit informațiilor furnizate de…

- Impreuna putem invinge cancerul! Alearga pentru viata la Semimaraton "Run for Life 2018"! Iubesti miscarea in aer liber si vrei sa sustii lupta impotriva concerului? Acum, ai ocazia sa te inscrii la semimaratonul "Run for Life 2018", organizat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.…

- Pentru a scapa de burta trebuie sa avem trei mese principale pe zi, sa renuntam la zahar, alcool si alimentele preparate în stil traditional, dar si sa nu mai mâncam carbohidrati dupa ora 6 seara. Dieta joaca un rol important în topirea grasimii acumulate în jurul…

- Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii…

- Pe data de 10 februarie il praznuim pe Sfantul Haralambie, fiind supranumit "marele facator-de- minuni". Acesta a primit de la Dumnezeu un dar foarte important, cu ajutorul caruia Sfantul Haralambie ii vindeca pe cei bolnavi.

- Rugaciunea vindecatoare cu efecte miraculoase este de fapt un ritual. Se parcurge vreme de 9 zile consecutiv. La aceeași ora, dimineața sau seara, se aprinde o lumanare. Se rostește apoi, de cate 3 ori. Rugaciunea vindecatoare „Fie ca Dumnezeu, Domnul nostru sa-mi dea harul de a vedea cu lumina clara…

- Primarii din județ sunt ingrijorați de faptul ca nu sunt disponibile firme de construcții pentru investițiile finanțate de stat. Majoritatea comunelor au proiecte aprobate și banii deja in conturi, insa la licitații nu se prezinta nimeni. Constructorii nu se mai inghesuie la banii publici, deși, in…

- Crestinii il praznuiesc pe 7 febuarie pe Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie este binecuvantat de Dumnezeu cu putere de a alunga demonii si de a vindeca pe om de orice boala.

- Femeile au crescut copiii in respect fața de Biserica, in frica de Dumnezeu, indiferent de epoca, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu… Dictatorii conjuncturali…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- CHIȘINAU, 01 ian — Sputnik. Pe 1 februarie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt, unul dintre întemeietorii monahismului alaturi de Sfântul Antonie cel Mare. El nu trebuie confundat cu Sfântul Macarie…

- Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate. Potrivit medicului John Douillard, „Sunt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive in ceea ce priveste sanatatea si longevitatea". Dormi…

- Asociatia de Proprietari 191 bl. U3 anunta trecerea in nefiinta a bunului nostru vecin, Merei Vasile, fost navigator. Sincere condoleante familiei indurerate. Colegii de la Liceul Teoretic Ovidius sunt alaturi de prof. Cristina Anghel in clipele grele ale disparitiei mamei sale, Maria Despina. Dumnezeu…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Sarbatoare mare pe 25 ianuarie. Crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Grigorie Teologul. Rugaciunea catre Sfantul Grigorie ajuta enorm la limpezirea gandurilor si la liniste, iar Sfantul praznuit pe 25 ianuarie ocroteste vaduvele.

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- Dima Kalekin este unul dintre copiii care nu isi vor cunoaste niciodata parintii adevarati.A fost abandonat chiar in ziua in care a venit pe lume pentru ca suferea de hidrocefalie, cunoscuta ca "apa la creier". Copilul a ajuns intr-un orfelinat pentru persoane cu dizabilitati, iar de aici viața lui…

- BERBEC Schimbari in relatia sentimentala: sanse ca voi sa va intalniti sufletul pereche, iar daca deja aveti pe cineva, sanse ca relatia sa avanseze frumos, chiar sa oficializati relatia. TAUR Anuntarea unui eveniment important. Faceti ordine in ceea ce priveste modul de a investi;…

- Dupa un an greu, a reușit sa zambeasca din nou! Maria Constantin s-a apropiat mult mai mult de divinitate! A lasat trecutul in urma, a mers la Vatican de Revelion și a gasit, in sfarșit, liniștea!

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Aceasta este rugaciunea rostita in fiecare dimineata de catre parintele Arsenie Boca. Sfantul Ardealului se ruga la inceput de zi lui Dumnezeu, iar cuvintele rostite ar fi fost cu adevarat miraculoase.

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun, la 27 decembrie. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. Traditii pentru spor si sanatate O veche traditie, implinita in ziua praznicului, se refera la icoana care-l infatisaza pe mucenicul martir: crestinii care se confrunta…

- Zana nu a ascuns cat de fericita este alaturi de noul sau partener, care i-a redat echilibrul. Andreea Marin iși duce iubitul in mijlocul familiei sale, pentru a petrece sarbatorile impreuna. Andreea Marin nu mai ascunde faptul ca este fericita grație unui alt barbat, alaturi de care traiește o poveste…

- Inainte de Sarbatoarea Nașterii Domnului, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, le-a transmits un mesaj romanilor prin care indeamna la milostenie, conform TVR.Patriarhul Daniel: "Cu prilejul Sarbatorii Nașterii Domnului oferim daruri celor dragi și celor care…