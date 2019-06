Stiri pe aceeasi tema

- Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. Pe data de 29 iunie, credincioșii ortodocși ii vor sarbatori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. In acest interval, credincioșii care postesc pot manca pește in zilele de 22, 23 și 24 iunie. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. In vechime,…

- Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel incepe in 22 iunie, iar astazi este lasatul secului. In 2019, postul tine o saptamana, in perioada 22-28 iunie. In 29 iunie, sunt sarbatoriți Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Se spune ca in ziua praznicului, Sfantul Petru implineste o dorinta importanta credinciosilor…

- Arhiepiscopia Tomisului a lansat, ieri, colectia de 100 de volume cuprinzand documente din mari arhive ale lumii "Sfintii Parinti Ortodocsi. Martirii Straromani. Cuviosii cei vechi". Evenimentul a avut loc la situl arheologic situat langa Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din…

- Arhiepiscopia Tomisului lanseaza colectia de 100 de volume, documente din mari arhive ale lumii "Sfintii Parinti Ortodocsi. Martirii Straromani. Cuviosii cei vechi". Evenimentul are avea loc duminica, 21 aprilie, incepand cu ora 11.00, la situl arheologic situat langa Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii…

- Primaria Municipiului Iași a emis mai multe dispoziții cu privire masurile necesare pentru buna desfașurare a unor evenimente programate sa aiba loc in acest sfarșit de saptamana. Astfel, sambata, 20 aprilie, intre orele 10.00 și 11.00, Asociația „Impreuna pentru Autostrada A8” va organiza o adunare…

- Concerte de pricesne, la Sebeș, in Duminica Floriilor. Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș au placerea de a va oferi duminica, 21 aprilie 2019 (Duminica Floriilor), concertele de pricesne gazduite de Biserica „Invierea Domnului” Sebeș (ora 11:30),…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, va savarsi miercuri, 3 aprilie, Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, iar de la ora 10.15, va oficia Taina Sfantului Maslu labiserica "Adormirea Maicii Domnului"…

- In baza parteneriatelor dintre Biserica si Scoala, in apropierea Zilei Internationale a Femeii, in perioada 4-8 martie 2019, cu binecuvantarea Inalt-preasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, in Arhiepiscopia Targovistei s-au desfasurat mai multe activitati educationale. Astfel, Pr. Ovidiu…