Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 decembrie, la secția Neonatologie a Spitalului Județean de Urgența Neamț au fost donate 10 frigidere noi și scutece din bumbac pentru nou-nascuți. Darurile au fost aduse de parintele Sabin Foca, pietrean, care de un an slujește in Parohia Ortodoxa Romana „Sfantul Irineu de Sirmium” din orașul…

- Sf Spiridon, 12 decembrie. In calendarul ortodox, marti, credinciosii il praznuiesc pe Sfantul Spiridon al Trimitundei. Aceasta zi este una de mare sarbatoare, marcata in calendar cu cruce neagra si dezlegare la peste, zi in care femeilor le este interzis sa lucreze.

- Sf Spiridon, 11 decembrie. In calendarul ortodox, marti, credinciosii il praznuiesc pe Sfantul Spiridon al Trimitundei. Aceasta zi este una de mare sarbatoare, marcata in calendar cu cruce neagra si dezlegare la peste, zi in care femeilor le este interzis sa lucreze.

- In 6 decembrie, Biserica il pomeneste pe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toata crestinatatea, pentru ca este sfantul iubirii și protectorul copiilor. A fost un om de o foarte mare cultura teologica, o autoritate in domeniu si un om cu un profil moral model. Din acest motiv,…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica, 21 noiembrie, miercuri. In calendarul creștin ortodox e mare sarbatoare de cruce roșie, in plin post al Craciunului. Rostește și tu azi rugaciunea de mulțumire catre Maica Domnului, pentru ca așa cum ne rugam pentru a-i cere ajutorul, tot așa trebuie sa i ne adresam…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare foarte importanta praznuita in fiecare an pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia.

- Aproximativ 1.500 de oameni saraci, printre care și oameni fara adapost, refugiați și familii nevoiașe, au luat pranzul cu Papa Francisc, cu ocazia celei de-a doua editii a Zilei internationale a celor saraci. Aproximativ 4.000 de oameni saraci din Italia, Franța, Polonia, Belgia și Luxemburg s-au adunat…

- Conducatorii Bisericii Catolice vor trimite Vaticanului traducerea italiana a celei de-a treia editii a „Roman Missal”, in care versetul „si nu ne duce pre noi in ispita” din rugaciunea „Tatal nostru” va fi inlocuit cu „nu ne lasa sa cadem in ispita”. Actuala versiunea a rugaciunii este folosita din…