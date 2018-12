Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Municipal de Urgența din Moinești are planuri mari pentru viitorul apropiat. Un proiect deja aprobat de Compania de Investiții este extinderea spațiilor de spitalizare. Cu 4,3 milioane de lei, cat va costa, se vor face 4 noi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul federal Dan Ionescu, 74 de ani, scoate la iveala un nou episod top-secret din istoria fotbalul romanesc, petrecut in urma cu 34 de ani, in care spune ca a fost implicat și Mircea Lucescu. Dan Ionescu este același personaj care l-a acuzat pe Il Luce ca a intervenit la Tudor Postelnicu și Nicu…

- Este vorba despre B-21, considerat de SUA bombardierul secolului. Noul bombardier stealth va fi dezvoltat de Northrop Grumman și va inlocui B-52 și B-1B. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA INFORMAȚII DESPRE NOUL BOMBARDIER INVIZIBIL DEZVOLTAT DE SUA

- In calitate de proprietar al Cluj Arena, Consiliul Județean Cluj a achiziționat un sistem de accelerare a procesului de fotosinteza a gazonului de pe stadionul – emblema al Clujului. Echipamentul, de tip „SGL MU360″, este unul extrem de performant, printre cele mai avansate de acest gen de pe piața.…

- Postul Craciunului 2018. La jumatatea lunii noiembrie, credincioșii intra in postul Craciunukui, post care incepe din seara de 14 noiembrie pana pe 25 decembrie. Rugaciunea care trebuie citita in postul Craciunului atrage bine și fericire in familia celui care o rostește.

- Noua anvelopa are o excelenta tracțiune, accelerație și performanța de frânare pe zapada - atât când anvelopa este noua cât și când este rulata – și longevitate crescuta care dureaza în medie cu 20% mai mult decât a concurenților premium*.…

- Pentru dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie a spitalelor din orasele Zimnicea si Svishtov, cu finantare de la Uniunea Europeana, conducerile administratiilor publice locale ale celor doua orase dunarene au initiat proiectul “Sanatatea ta conteaza ! – Modernizarea Spitalelor din Zimnicea…

- Strategia Opel pentru lansarea atualizarilor pentru modelele din gama se schimba din mers dupa ce constructorul german a ajuns in curtea Grupului PSA Peugeot-Citroen. Dupa ce a amanat lansarea noii generații Corsa, Opel planifica acum viitorul lui Astra.