Dosar 10 august. PG: peste 1.100 de martori, audiati. Expertiza substantelor folosite, in curs

In ziua in care viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost la Parchetul General pentru a completa – din cate afirma – declaratia data anterior in aceasta speta, Ministerul Public a facut publice detalii despre… [citeste mai departe]