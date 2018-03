Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Matei a luat din nou o poziție publica impotriva celor care se opun dezvoltarii localitații, prin atragerea de fonduri europene, explicand de ce a demarat procesul de a aduce in domeniul public al localitații mai multe terenuri (care in prezent sunt administrate de Agenția Domeniilor…

- Fisticul nu e doar un fruct gustos, ci are si multe beneficii pentru sanatate. Consumat crud, el te apara de numeroase boli si mentine organismul sanatos. Iata cateva dintre proprietatile curative pe care le are fisticul! Ajuta inima. Bogat in antioxidanti, fisticul combate inflamatiile,…

- Maria Nicolaescu din Campulung, Argeș, ne relateaza ca unii locatari au astupat, ilegal, gurile de aerisire de la subsolul blocului, afectand grav fundația imobilului și ne intreaba cine trebuie sa raspunda pentru asta. RASPUNS: Adevarul este ca gurile de aerisire de la subsol au rolul lor si sunt prevazute…

- Ex-premierul PSD Adrian Nastase ii indeamna pe liderii PSD-ALDE sa nu mai ”behaie permanent”, intrucat asta nu ajuta la absolut nimic, și sa modifice in Parlament, in schimb, Codul de procedura penala.

- Ex-parlamentarul UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.

- Liviu Dragnea a evita luni luni sa spuna daca a existat o decizie politica a PSD pentru ca europarlamentarii social-democrati sa actioneze impotriva propriului grup politic la votul de joia trecuta privind sanctionarea Poloniei. Intrebat daca totusi e de acordul cu votul europarlamentarilor PSD, Dragnea…

- In ziua de azi, ca fondator de startup si chiar ca si antreprenor experimentat, ai la dispozitie o multime de tool-uri sau software-uri care te pot ajuta sa fii mai productiv, sa iti tii angajatii aproape fara a sta in sedinte interminabile, sa iti verifici datele afacerii sau sa cauti si sa tii…

- Trei italieni au oprit mașina pentru a ajuta un roman care avea pana, insa aceștia au fost batuți cu bestialitate de cei cinci oameni care se aflau in mașina acestuia. Incidentul a avut loc la marginea orașului Pescara. Italienii au oprit pentru a ajuta romanul și au fost luați la bataie…

- Ceaiul si siropul de papadie ajuta la prevenirea cancerului, la tratarea hepatitei, a rinichilor bolnavi si multe altele. Distribuie sa afle toata lumea Florile de papadie pot fi transformate intr-un sirop care poate purifica sangele și poate amenința o tuse persistenta. Tulpinile pot trata unele probleme…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Rostește rugaciunea ajutatoare catre Maica Domnului in fiecare zi pentru a avea parte de sanatate, liniște și spor in ceea ce faci. „O, Preacurata Maica a Domnului, a puterilor de sus, imparateasa cerului și a pamantului, atotputernica aparatoare și tarie a noastra, primește aceasta cantare de lauda…

- Grapefruitul este cunoscut drept un antioxidant, cat și ca un fruct cu puternice proprietați antibacteriane. In plus, este bogat in vitamina C, conține vitaminele A, B, D, E, calciu, fosfor,...

- Parlamentul ungar a inceput marti sa dezbata un pachet de legi care vizeaza organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, masura criticata la nivel international, relateaza dpa. Conform proiectelor de lege, depuse de cabinetul premierului Viktor Orban,…

- Sezonul rece vine cu gripe si raceli, de aceea este recomandat sa iti intaresti imunitatea. Iti recomandam trei antibiotice naturale pe care cu siguranta le ai in casa. Ghimbir- Tot mai multe studii demonstreaza potenta ghimbirului atit in combaterea bacteriilor cit si a virusurilor, uneori fiind mai…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus cat mai rapid, atunci smoothie-urile pentru slabit sunt cea mai buna varianta pentru tine. Acestea au o varietate de substante nutritive care te vor ajuta sa dai jos mult mai repede depozitele de grasimi. Iata, mai jos, trei smoothie-uri recomandate de dr. Oz…

- Ana Maria a divortat de sotul ei in luna mai a anului trecut. A facut-o dupa nenumarate batai primite si amenintari cu moartea. A obtinut chiar si un ordin de protectie. Documentul insa pare sa nu aiba nicio valoare. De curand, barbatul a urmarit-o cu masina si a amenintat-o. "Sotul…

- ALDE Valcea continua seria actiunilor de suflet incepute anul trecut. De aceasta data, liberal-democratii lui Calin Popescu Tariceanu au venit in sprijinul unei mame singure din orasul Babeni, careia, de curand, i-a ars casa. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Ion Croitoru, care, cunoscand situatia…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei. Vorbim despre un moment unic in istoria Poștei Romane. Este prima capitalizare pe care statul…

- "Rugaciunea" și "Madona", doua lucrari despre care judecatorii au stabilit, in urma expertizelor, ca sunt opera lui Constantin Brancuși, se vand la mica publicitate cu 30 de milioane de dolari.

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Crestinii il praznuiesc pe 7 febuarie pe Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie este binecuvantat de Dumnezeu cu putere de a alunga demonii si de a vindeca pe om de orice boala.

- Ioan Simion, cunoscut in principal pentru afacerile din domeniul petrolier dezvoltate sub umbrela companiei Confind Campina, a angajat 230 de oameni in spitalul construit cu 22 de milioane de euro in localitatea Poiana Campina (judetul Prahova).

- Pipotele sau inimile de pasare pot fi considerate printre cele mai sanatoase organe, dar nu stiu cum se face ca multi nu le consuma. Adevarul este ca sunt delicioase, satioase si destul de accesibile ca pret, asa ca nu ar fi o problema sa le includem mai des in alimentatie. Realitatea este ca aduc beneficii…

- In ultimii ani s-a demonstrat ca obiceiurile sedentare conduc la obezitate si la un risc mai mare de boli cardiovasculare si diabet, insa o echipa internationala de cercetatori a constatat ca a sta in picioare timp de sase ore contribuie la scaderea in greutate, relateaza EFE. Concluziile…

- Duminica, 28 ianuarie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, Parintele Alexandru Voicu de la Parohia Obislav, Comuna Corbii Mari, impreuna cu Consiliul Parohial, a organizat o colecta pentru ajutorarea familiei Costache, din parohie, careia un incediu i-a…

- Descoperirea, spun specialistii din cadrul Universitatii din Adelaide, ar putea ajuta companiile de minerit sa recupereze si sa reproceseze ramasitele de aur. Conform ABC, intr-o perioada in care smartphone-urile sunt schimbate extrem de des, bacteria ar putea schimba modul in care sunt vazute deseurile…

- Conform procurorilor DNA, Gheorghe Stefan i-ar fi dat lui Arsene 100.000 de euro, pentru a-l elimina din viata politica pe Culita Tarata, fostul sef al CJ Neamt.Dosarul cu care DNA l-a incoltit pe Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, contine o multime de informatii surprinzatoare.…

- Sarbatoare mare pe 25 ianuarie. Crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Grigorie Teologul. Rugaciunea catre Sfantul Grigorie ajuta enorm la limpezirea gandurilor si la liniste, iar Sfantul praznuit pe 25 ianuarie ocroteste vaduvele.

- Ai mai incercat pana acum sa slabesti, dar eforturile tale au fost in zadar? Sau poate ai reusit sa dai jos kilogramele dorite, insa forma corpului tau nu arata asa cum iti doresti? Dieta care nu te lasa sa te infometezi, combinata cu 20 de minute de exercitii zilnice este ceea ce ai nevoie.

- Papa Francisc a coborât din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, în ultima sa vizita în Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- Harti, tablouri, poze, cataloage de moda si cam tot ce are o reprezentare grafica pot fi mai usor accesibilie pentru nevazatori cu ajutorul unei solutii tehnologice create de o echipa de romani. Cum functioneaza THATS (Touch & Hear Assistive Teaching System), aplicatia care vrea sa inlocuiasca persoana…

- Cu cat o platește Andreea Marin pe tanara care o ajuta in gospodarie. Pentru ca este foarte ocupata, vedeta nu mai poate petrece așa mult timp la bucatarie, drept urmare, apeleaza la serviciile unei femei. O tanara vine la Zana de cate ori este la nevoie și este platita pentru asta. Pentru ca este…

- La 12 ianuarie este celebrata Sfanta Tatiana, protectoarea fetelor credincioase. Rugaciunea adresata Muceniței este grabnic ajutatoare și se roștește 9 zile la rand. Rugaciunea la Sfanta Tatiana se spune dimineața, facand minuni pentru cei aflați in impas. Rugaciunea la Sfanta Tatiana „O, Sfanta Tatiana,…

- Cristina Manea, pitesteanca diagnosticata cu sarcom alveolar de parti moi (un cancer rar, cu metastaze), imediat dupa ce a adus pe lume o fetita perfect sanatoas, s-a stins miercuri, la o clinica din Turcia. Romanii au donat pentru salvarea ei sute de mii de euro, mult peste nevoile de tratament ale…

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- 1. Regula celor doua - Asigura-te ca farfuria ta contine intotdeauna doua tipuri de mancare: carne si garnitura, garnitura si salata, peste si legume. Acest tip de aranjament te va ajuta sa mananci mai constient. 2. Regula farfuriei fara fund - Conform cercetarilor, oamenii au tendinta sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Dupa noua zile de la izbucnirea incendiului la o sonda de gaze din localitatea satmareana, Moftinu Mare, continua operatiunile pentru stingerea focului si inlaturarea riscului de explozie. La fata locului au ajuns pompieri din sase judete, inclusiv un echipaj al ISU “Porolissum” Salaj, compus din 11…

- Gretchen Rubin, blogger urmarit si autor al cartii „Proiectul fericirii" (The Happiness Project) a compilat o lista cu 23 de propozitii care pot ajuta cuplurile sa tranforme certurile in ceva constructiv. Iata cele mai importante 9 fraze alese de noi din acea lista, si de ce consideram ca ar putea…

- Rosiile sunt o sursa excelenta de vitamina C, vitamina E, acid folic si potasiu, vitamina A si vitamina K. Ele contin, de asemenea, si cantitati mici de fibre, seleniu si magneziu.Licopina, cea care da rosiilor culoarea specifica lor, este un antioxidant, cu efect chiar mai puternic decat vitamina C.…

- Beneficiile renunțarii la fumat se resimt ȋnca din primele minute, susțin medicii pneumologi.La 20 de minute de la inhalarea ultimului fum de țigara, tensiunea arteriala scade la valori normale. La 8 ore de la stingerea țigarii, nivelul de monoxid de carbon din sange se normalizeaza.

- Aprovizioneaza-te cu remedii naturiste contra balonarii, durerilor de stomac, greturilor sau refluxului acid. Va urma o perioada cu mese imbelsugate, incarcate cu fripturi, sarmale, dulciuri si alcool, bunatati care risca sa-ti puna la grea incercare sistemul digestiv. Menta. Este o planta…

- Nucile contin un amestec perfect de grasimi si proteine. Acestea sunt un aliment care intra in categoria greu de ars pentru organism, asa ca ajuta si la echilibrarea zaharului din sange. In plus, reduc insulina si colesterolul rau, marindu l pe cel bun.Nucile te scapa de inflamatiile cronice, previn…

- Draxlmaier Satu Mare a contribuit la achiziționarea unui manechin complet ALS MegaCode Kelly Advaced cu dispozitiv de simulare a funcțiilor vitale pentru Serviciul de Ambulanța Județean Satu Mare. Manechinul ajuta angajații Ambulanței sa se antreneze și sa fie pregatiți pentru a interveni in numeroase…