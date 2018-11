Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2018 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Crestinii din satul Diviciorii Mari din comuna Sanmartin vor avea parte sambata, 10 noiembrie 2018, de zi de sarbatoare, prilejuita de resfintirea Bisericii ortodoxe romane cu hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. Slujba de sfintire si Sfanta Liturghie va fi oficiata de Inaltpreasfintitul Arhiepiscop…

- In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor Mihail si Gavril si al tuturor Puterilor ceresti celor fara de trupuri, scrie digi24.ro. Deci, pe 8 noiembrie nu sunt praznuiti doar Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, ci toate cetele ingeresti care nu s-au despartit de Dumnezeu.…

- In urma solicitarilor venite din partea Parohiei Ortodoxe Jac si a echipei de voluntari care se ocupa de punerea sub protectie a Bisericii de lemn “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” de la Brusturi, Consiliul Judetean Salaj a gasit resursele financiare necesare pentru a intinde o mana de ajutor.…

- IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Salajului și Maramureșului, a sfințit pictura bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din satul Urca, ce aparține de comuna clujeana Viișoara,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 29 August, creștinii praznuiesc Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul. De aceasta sarbatoare sunt legate cateva tradiții și obiceiuri. Iata ce nu ai voie sa faci. Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc și este o sarbatoare cu semnificatie…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita in fiecare an, pe 29 august, cu multe tradiții și obiceiuri. Ziua Taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul este o zi de post și este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc, pentru ca pe 1 septembrie incepe un nou an. Sfantul Ion. Soborul…