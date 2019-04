Rugaciune pentru sot. Cele mai puternice rugaciuni pe care le poate spune o femeie pentru barbatul ei Cand spui o rugaciune pentru sot este mai mult decat o declaratie de iubire. Este o forma de a-ti canaliza energia iubirii si puritatea rugaciunii inspre binele sotului tau. Cand spui o rugaciune pentru sot, nu trebuie sa o spui de dragul de a o rosti, ci sa crezi cu tarie in rugaciunea ta pentru el. Daca vrei sa spui si rugaciunea de multumire, o gasesti aici. Cele mai puternice rugaciuni pentru soti Rugaciune pentru sot # Munca Cele mairugaciuni pentru soti Rugaciune pentru sot # Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru sluja sotului meu. Doamne, ajuta-l sa isi vada meseria ca pe un dar de la Tine! Binecuvanteaza-l in tot ceea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Zagarancea din raionul Ungheni a dat startul unei ”noi etape de comunicare cu cetațenii”, vorba primarului Mihai Burlacu. Pe 2 aprilie, a fost inaugurata, pe facebook.com, pagina oficiala a primariei. ”Sper ca fiecare locuitor al comunei Zagarancea va fi mai receptiv in distribuirea…

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea vine cu un mesaj de Ziua Instituției Prefectului. Liderul UNPR pe ureaza prefecților succes in activitatea lor."Dragi prieteni, In anul 2018, ziua de 2 aprilie a fost declarata, prin lege, „Ziua Instituției Prefectului”.Prefectul, reprezentantul…

- Alti sefi de state sprijina munca Guvernului in a aduce in acele tari investitii, insa presedintele Klaus Iohannis nu numai ca nu ajuta la un astfel de demers, ci face afirmatii potrivit carora in Romania economia este praf, a afirmat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Greșim ca ne lasam prada acestei inconștiențe și uitam de puterea rugaciunii, scrie antena3.ro. Ne trebuie voința și ințelepciune pentru a reuși sa ne ducem la bun sfarșit rugaciunile. De multe ori, știm ca suntem ispitiți de cel rau, și asta deoarece gandul ne fuge de la rugaciune, nu ne gasim locul…

- O femeie din localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, a facut stop cardio-respirator si a decedat dupa ce grajdul gospodariei fiului sau a fost cuprins de flacari, iar mai multe animale au murit in...

- Medicul Radu Ionescu a prezentat, intr-un videoclip postat pe contul de Instagram, fotografii alei unei foste paciente operate de falsul medic italian Matteo Politi, precizand ca este vorba de "o mutilare in urma unei operatii de augmentare cu mastopexie".

- Polițiștii din Constanța au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuința a fost gasita și fetița acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate,potrivit mediafax. Vecinii…

- Andreea Popescu a scapat de una dintre cele mai mari temeri pe care le avea de cand a devenit mama. Dintii lui Ioachim au aparut si, surpriza, nu a avut parte de durere, asa cum se intampla in majoritatea cazurilor.