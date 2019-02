Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va redeschide acordul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, nici in ce priveste controversata prevedere a 'plasei de siguranta' ('backstop'), a declarat luni negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, indicand insa ca solutii alternative la acest mecanism…

- Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german…

- Parlamentul britanic a respins, marți, acordul pentru Brexit propus de guvernul condus de Theresa May. Dar ce inseamna Brexit, cum s-a ajuns la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana și ce reproșuri se aduc acordului actualului guvern.

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul...

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa "santajeze" parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Jeremy Corbyn…

- Cercetarea in domeniul noilor tratamente pentru cancer și a tehnologiei de combatere a schimbarilor climatice va fi compromisa daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara o ințelegere, avertizeaza liderii universitaților, scrie CNN.