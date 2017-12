Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua mii de evrei s-au rugat joi pentru ploaie la Zidul Plangerii din orasul vechi din Ierusalim in conditiile in care se profileaza o a patra iarna secetoasa consecutiva, relateaza AFP. "O rugaciune poate ajuta", a declarat la postul public de radio ministrul agriculturii Uri Ariel,…

- Podul care leaga localitațile Targu Jiu și Turcinești a fost afectat de precipitații, mai multe fotografii aparand in mediul online insoțite de comentarii deloc favorabile autoritaților raspunzatoare. Acestea din urma, insa, spun ca este vorba doar de o zona limitata in care au fost executate lucrari…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa interzica accesul in tara femeilor cu pasapoarte tunisiene, de teama ca unele dintre ele ar putea comite atacuri teroriste, masura careia Tunisia...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritatile portugheze recomanda pasagerilor…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola, le-a cerut, vineri, autoritatilor spaniole sa tina cont de alegerile de joi din Catalonia, el precizand ca prin vot catalanii si-au afirmat identitatea.“Cel mai important este ca au votat multi oameni, cred ca peste 81 la suta. Acum restul…

- In urma unui vot, 76 de deputati au sustinut initiativa guvernului de a deschide negocieri cu Bruxellesul in aceasta chestiune. 7 deputati au votat impotriva si alti 7 s-au abtinut, scrie hotnews.ro. Un sondaj recent a aratat ca 79- dintre cei 2,8 milioane de lituanieni se opun trecerii la ora de vara.…

- S-au scurs mai bine de 24 de ore în agonie pentru un cal abandonat pe un câmp din Constanța. Batut, lasat fara o sursa de apa și de hrana, bietul animal a așteptat mai bine de o zi ca vreunei autoritați sa i se faca mila de el și sa-l salveze. Nu doar ca nu s-a întâmplat…

- Un fost primar este cautat de autoritați, dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care frauda se ridica la 650.000 de lei.

- Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romani a fost adoptat cu 279 de voturi „pentru” si 4 abtineri. Proiectul de lege prevede ca anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale din Romania,…

- Fericire mare pentru toti romanii de 1 Decembrie, Ziua nationala. Iata ca in acest an, guvernantii le-au facut romanilor o mare surpriza si le-au oferit mai multe zile libere pentru a le petrece alaturi de familie, dar si pentru a pleca din localitate. Urmatoarea minivacanta ocazionata de sarbatori…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat joi criza dependenței de opiacee la rangul de stare de "urgența a sanatații publice" și a promis ca va eradica acest flagel in SUA care ucide aproape 150 de americani zilnic, relateaza AFP. Președintele american intenționase…

- Noul manager sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu (38 de ani), a declarat, marti, ca este de acord cu naturalizarea de jucatori la echipa nationala, atat timp cat fotbalistii respectivi pot sa aduca un plus la prima reprezentativa. "Nu sunt contra, chiar daca noi, romanii,…

- Plenul Senatului a adoptat luni, cu unanimitate de voturi, initiativa legislativa privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie, autoritatile centrale si locale putand sprijini logistic si/sau financiar evenimentele organizate in acest sens.…

- Lista debitorilor de importanța vitala pentru economia naționala va fi completata cu SA „Aroma”, transmite IPN cu referire la o decizie aprobata de Guvern. În aprilie 2013, fața de SA „Aroma” a fost intentata procedura de insolvabilitate. Peste un an, în…

- Autoritatile municipale se pregatesc de referendumul privind demiterea primarului general Dorin Chirtoaca. Viceprimarul Nistor Grozavu a semnat deja o dispozitie care stabileste locurile in care pot fi lipite afise electorale. Conform documentului, acest lucru este permis atit pe panouri special amenajate,…

- Uraganul Ophelia, format in zona centrala a Oceanului Atlantic si clasat de categoria 2, va ajunge sambata seara in Insulele Azore, urmand ca apoi sa se indrepte spre Irlanda, scrie news.ro.Potrivit previziunilor, uraganul a trebui sa scada in intensitate si sa se transforme in furtuna inainte…

- In ciuda poziției clare a lui Ștefan Radu, staff-ul naționalei continua sa spere ca il poate convinge pe fundașul lui Lazio sa se intoarca la prima reprezentativa. Secundul Adrian Mihalcea a dezvaluit ca selecționerul Cosmin Contra urmeaza sa calatoreasca la Roma cu scopul de a purta o discuție lamuritoare…

- Regatul Danemarcei a decis sa prelungeasca pana la data de 12 mai 2018 controalele la frontiera danezo-germana, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc pe rutele maritime (ferry-boat) si terestre (rutiere si feroviare) dinspre Germania…

- Autoritatile spaniole au confirmat incidentul, care s-a produs la ora locala 12:15 (13:15, ora Romaniei), dar nu au oferit detalii suplimentare. Unitati de pompieri, de politie si personal medical au fost detasate la fata locului. Potrivit unor surse militare, pilotul aeronavei Eurofighter…

- Locuitorii din Panama au petrecut intreaga noapte, dupa victoria din meciul cu nationala statului Costa Rica, scor 2-1, astfel ca presedintele Juan Carlos Varela a decis ca miercuri sa declare zi libera. Reprezentativa statului Panama, pentru care evolueaza dinamovistul Jaime Penedo, a obtinut pentru…

- Cadavrul unei femei a aparut la suprafata, la aproape 60 de kilometri distanta fata de locul unde s-a produs tragedia. Autoritațile au demarat procedurile legale pentru identificarea oficiala a cadavrului si operațiunile de repatriere, care pot dura si o saptamana. Patru persoane, o…

- Seful executivului Cataloniei, Carles Puigdemont, se va adresa marti Parlamentului regional si ar putea anunta o declaratie unilaterala de independenta fata de Spania ca urmare a referendumului din 1 octombrie, iar politia catalana a fost detasata in numar mare in zona, relateaza BBC News.…

- Prima reprezentativa arata ca o echipa din lumea a 3-a fotbalistica. Aria de selecție se bazeaza pe jucatori din modesta LigaI sau pe „stranieri” fara anvergura, care evolueaza in Belgia, Bulgaria sau Qatar

- E ancheta la Botosani, acolo unde mai multe persoane platesc chirii de 4 lei pe luna pentru apartamente din blocuri ANL. Legea s-a modificat recent si prevede stabilirea chiriei in functie de veniturile familiei si nu in functie de suprafata locuintei, cum se intampla pana acum. Autoritatile verifica…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ajuns in cursul acestei zile in Danemarca, Copenhaga, unde va disputa ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Partida se desfașoara duminica, de la ora 19:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Cosmin Contra a anunțat la conferința de presa…

- Un localnic din Bilteni, sat Vladuleni, județul Gorj, a sunat la 112 pentru a anunța ca intr-o fantana din localitate este o persoana decedata. Autoritațile merg la fața locului. update: O femeie de 55 ani, din Vladuleni, est...

- Nationala feminina de fotbal a Guineei Ecuatoriale a fost exclusa de la Cupa Mondiala din 2019 dupa ce mai multe jucatoare au fost folosite ”pe fals”. Nu este insa prima tentativa de acest fel al Federatiei din Guineea Ecuatoriala. Caz incredibil in Africa. Guineea Ecuatoriala,…

- Dupa aproape un an in care au dormit printre sobolani si gandaci, marinarii de pe nava Geo Star au plecat acasa, cu ajutorul autoritatilor romane. Cei 9 membri ai echipajului au fost abandonati de armator in luna ianuarie, la scurt timp dupa ce autoritatile romane au retinut vasul in Portul Agigea din…

- Romania va juca in acasta seara impotriva Kazahstanului (ora 21.45, TVR 1), penutimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia. Partida va avea loc pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiesti.

- Accidentul a avut loc pe Autostrada belgiana E411, in zona Loyers, au comunicat autoritatile belgiene, citate de site-ul Sudinfo.be si de publicatia L'Avenir. Un microbuz care se indrepta spre orasul Bruxelles a lovit un camion care era stationat intr-o zona in care se efectuau lucrari.…

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a rupt tacerea aseara si a facut-o pentru a reitera faptul ca partea care a gresit in chestiunea referendumului asupra independentei, tinut pe 1 octombrie, nu este Madridul, ci guvernul local catalan.

- Chirurgii cardiovasculari timisoreni au efectuat doua interventii minim invazive in cazul a doi pacienti tineri care sufereau de afectiuni vasculare grave si a caror viata era pusa in pericol. La Clinica de Chirurgie Vasculara din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara au fost consemnate,…

- Aproximativ 10.000 de oameni au fost evacuați in Berlin, dupa ce o bomba din Al Doilea Razboi Mondial, de 250 de kilograme a fost gasita intr-un cartier. Autoritațile au decis astfel sa evacueze oamenii pentru ca putea dezamorsa proiectilul, relateaza AFP. „Colegii noștri (…) au activat detonatorul…

- In cadrul unei dezbateri pe tema proiectului de Lege a turismului, patronatele din domeniu au cerut ministrului de resort, extinderea la nivel național a unei taxe hoteliere care acum este opționala la nivelul autoritaților locale. In replica, ministrul Turismului, Mircea Dobre, a aratat ca nu și-a…

- Politistii de investigatii criminale din Cluj si Salaj au cautat doua persoane pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare de catre autoritatile italiene, sub aspectul comiterii unei infractiuni de omor calificat, potrivit News.ro. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Autoritațile nu au intenția de a egaliza varsta de pensionare a femeilor cu cea a barbaților in noua Lege a pensiilor, deoarece in Romania nu exista același standard și aceeași medie de viața ca in Uniunea Europeana, unde tendința de ieșire la pensie este spre 70 de ani, a declarat, duminica, ministrul…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei joaca in deplasare contra Portugaliei, n al doilea meci al preliminariilor pentru EURO 2018. In prima disputa, contra Austriei, tricolorele s-au impus cu 36-25. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TVR2 și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE ACUM » Portugalia -…

- Ziua Institutiei Prefectului din Romania ar urma sa fie "marcata de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de institutiile publice de cultura din tara si din strainatate prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter cultural-stiintific dedicate recunoasterii…

- Reparatia celebrul clopot Big Ben din turnul Palatului Westminster din Londra va costa dublu decat suma preconizata initial.Autoritatile britanice au anuntat ca pentru renovare vor fi cheltuite 69 de milioane de euro.

- Autoritațile germane au declarat sambata ca au arestat un cetațean german in varsta de 55 de ani in legatura cu care exista "suspiciuni puternice" ca ar fi otravit mancare pentru bebeluși și care a amenințat ca va otravi alte produse alimentare distribuite in Germania și in Europa, relateaza…