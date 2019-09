Stiri pe aceeasi tema

- In 8 septembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, sarbatoare care mai este cunoscuta si sub numele de Sfanta Maria Mica. Aceasta este considerata a fi prima mare sarbatoare crestina a noului an bisericesc care a inceput la 1 septembrie. Desi Sfanta Scriptura nu are in paginile…

- Duminica, 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Cu aceasta ocazie, Preasfințitul Vasile Bizau va participa la hramul Bisericii greco-catolice din Șișesti. In cadrul Sfintei Liturghii, celebrata de la ora 10:30, va ridica la treapta preoției pe diaconul Frinc…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolicii sarbatoresc pe 8 septembrie Nasterea Sf Marii sau Sf Maria Mica. Cu ocazia acestui praznic imparatesc, cei care poarta numele Sf Marii dar si derivate ale acestuia isi sarbatoresc onomastica. Iata cateva sugestii de mesaje de la multi ani pentru sarbatoriti.

- Traditia spune ca, de Nasterea Maicii Domnului, cele mai ascultate rugaciuni sunt cele ale femeilor care isi doresc sa aiba copii si a femeilor insarcinate. Iata care este cea mai puternica rugaciune, catre Fecioara Maria, pentru a ramane insarcinata.

- Duminica, de Nasterea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mica, dupa cum se spune in popor), deschidem din nou usile bisericilor ortodoxe din Covasna, acolo unde au mai ramas puțini enoriași. Mergem impreuna cu Frația Ortodoxa Sfantul Mare Mucenic Gheorghe la Malnaș Bai, de Hramul Sfintei Biserici. Este a…

- Intentia de rugaciune a Papei Francisc pentru luna septembrie 2019: „Oceanele conțin cea mai mare parte a apei de pe planeta și cea mai mare varietate de fiinte vii, multe dintre ele amenintate din diferite cauze. Creatia este un proiect de iubire al lui Dumnezeu fata de intreaga omenire. Solidaritatea…

- Ziua de 31 august este ultima din cursul anului bisericesc, iar la 1 septembrie, dupa cum au stabilit Sfintii Parinti ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea, incepe noul an bisericesc. Acest moment marcheaza, pe de o parte, inceputul crearii lumii conform traditiei iudaice, iar pe de alta parte, inceputul…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august 2019. Aceasta mare sarbatoare este prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire.