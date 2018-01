Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a reluat atacurile la adresa adversarilor sai. Intr-o postare pe reteua de socializare Facebook, Udrea ii numeste pe acestia “lichele” si ameninta ca va demasca toate conturile false de pe care este atacata. “Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele…

- Cele mai importante modificari fiscale care influențeaza majoritatea populației se refera la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, creșterea salariului minim pe economie, iar impozitul pe venitul din salarii scade la 10%. Pentru firme, insa, toate modificarile legislative aduc ...

- Prima zi a anului 2018 aduce schimbari importante care ne vor afecta veniturile si cheltuielile. Transferul contributiilor in sarcina angajatilor poate insemna si reducerea salariilor in unele cazuri.

- 2018 va fi un an al reformelor in invațamant. Cel putin trei scoli primare vor fi redeschise, iar programul scolar al liceenilor, care in prezent au 13 discipline obligatorii, va fi simplificat. Și in plan cultural ne așteapta multe suprize.

- In incercarea de a pune capat secetei instalata de cinci ani in Israel, mii de oameni au raspuns apelului ministrului israelian al Agriculturii si au venit sa se roage impreuna in Ierusalim pentru a aduce ploaia.

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- Peste 4.000 de elevi din judetul Salaj vor primi cadouri din “Camionul de Craciun”, o actiune caritabila ajunsa la a XV-a editie si organizata de asociatia Tasuleasa Social si Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. din Germania. Daca in primii ani, campania presupunea doar daruri pentru copiii nevoiasi, ulterior,…

- In sufrageria unei case cu etaj din Slobozia, un grup de adolescenti se pregateste sa aduca magia sarbatorilor de iarna in sufletele tuturor. Isi spun „Teens band”, iar de patru ani calatoresc cu Mos Craciun in sania trasa de reni, oferind cadouri muzicale. "Bandul lui Mos Craciun" isi dezvaluie povestea…

- Lantul de restaurante specializat in produse din bucataria asiatica Noodle Pack, lansat in urma cu trei ani, a ajuns la 11 unitati pe plan local si se pregateste de extindere, cautand francizati.

- Magdalena Serban, femeia care a împins o tânara la metrou și a murit pe loc, este reprezentata de Marinela Rus Grigore, care nu si-a dorit sa se ocupe de acest caz, ci a fost obligata, fiind avocat din oficiu.

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Cunoscutul interpret de muzica populara Cristian Pomohaci va aduce sambata, 23 decembrie, de la ora 18.00, atmosfera Craciunului in Scuarul ”Mircea cel Batran” printr-un concert de colinde traditionale romanesti. Evenimentul artistic va fi precedat, intre orele 17.00 – 18.00, de piesa ”Viflaim” a actorilor…

- Pregatirile pentru intalnirea cu Mos Craciun sunt mai usor de realizat la Palas, acolo unde se desfasoara targuri de cadouri pentru intreaga familie. Cei care doresc sa le ofere persoanelor dragi obiecte aparte, care poarta semnatura unor artisti locali, sunt invitati in perioada 16 – 23 decembrie 2017 la Atelierul…

- In 2018, economia moldoveneasca ar putea inregistra o crestere de 4%. Este constatarea expertilor Centrului Analitic Independent Expert-Grup, facuta in cadrul celei de-a XVII-a editii a conferintei economice MEGA. Potrivit lor, ipoteza cresterii economice de anul viitor s-ar baza pe cresterea productiei…

- Accidentul nuclear de la Cernobil a ramas in istorie ca fiind cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Ceea ce trebuia sa fie o noapte liniștita s-a transformat intr-o flacara de durere care a distrus un intreg oraș din Ucraina.

- In fiecare an, in prima decada a lunii decembrie, profesori si elevi de la institutiile de invatamant din municipiul Pascani si din orasele Targu Frumos si Harlau, parcurg un traseu de suflet catre tinuturi de legenda, dar, in egala masura, incarcate si de nemuritoare pagini de literatura. Este vorba…

- Noul Mers al Trenurilor va intra in vigoare in noaptea de sambata spre duminica si va fi valabil pana in 8 decembrie 2018. CFR Calatori anunta ca, pe unele rute, durata catatoriei va fi mai scurta decat in prezent si vor fi introduse trenuri noi. De luni, vor circula Trenurile Zapezii catre statiunile…

- Cateva sute de musulmani au participat la o ruga care a avut loc vineri in fața Casei Albe, in semn de protest fața de recunoașterea Jerusalimului drept capitala Israelului, de catre Donald...

- Pentru cei care sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, astazi vine Moș Nicolae. El imparte, ca si Mos Craciun, daruri celor mici. Mai veche este insa traditia pedepsirii copiilor neascultatori cu nuielusa lasata in incaltarile lor in noaptea de 5 spre 6 decembrie.

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca isi doreste ca mitingul PSD de sambata sa se desfasoare fara evenimente deosebite. Acesta se va afla in concediu de odihna, incepand de maine, insa afirma ca la Prefectura se vor afla colegii sai pentru a preintampina orice incinente care ar putea…

- Sfantul Nicolae este una dintre cele mai așteptate sarbatori din an, in special de catre copii care-și pregatesc ghetuțele și, conform tradiției și obiceiului, le așeaza la geam in așteptarea cadourilor de la Moș Nicolae. In credința populara se spune ca Moș Nicolae vine in noaptea de 6 decembrie și…

- Primaria si Consiliul Local Feldioara va invita duminica, 10 decembrie 2017, incepand cu ora 15.00, la Caminul Cultural, la un spectacol ce nu trebuie ratat. Festivalul „Spiritul Iernii”, aflat la a VII-a editie, isi propune sa adune intr-un singur loc pe toti cei care pretuiesc si poarta in suflet…

- RAC Nativii din aceasta zodie se vor ocupa cu predilectie de relatia cu colegii de munca si de sanatate, a lor sau a unei alte persoane din casa. Citeste si HOROSCOP: Cele doua zodii care vor da lovitura pana de Craciun. In sfarsit, apare soarele si pe strada lor LEU Acesti…

- MOȘUL VINE LA TOȚI COPIII. Ca in fiecare an de cand este primar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș vine in intampinarea celor mai micuți baimareni. Cu susținerea Consiliului Local, 11.000 de copii din gradinițele și clasele primare din Baia Mare vor primi cadouri de sarbatori. Daca pana anul…

- Deputatul Dan Barna, președinte al USR, a declarat marți ca PSD, in urma mesajelor primite de la Departamentul de Stat al SUA cu privire la Legile Justiției, are doua opțiuni - "fie sa sacrifice complet interesele Romaniei salvandu-l pe domnul Dragnea și pe acoliții domniei sale, fie pastreaza…

- Intrucat retrogradeaza intr-un semn care se ocupa de dreptate și adevar, Mercur va face tot posibilul sa scoata la suprafața minciuna. Recomandari pentru zodiile de foc in perioada 03.12.2017-23.12.2017: La Berbeci, intre 3-23 decembrie, Mercur retrograd va trezi dorința de a calatori…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Cyber Monday si reducerile aferente acestei "sarbatori ale cumparaturilor" au inceput sa fie adoptate si de catre site-urile din Romania. Cyber Monday este o zi in care toate magazinele online au reduceri pe toata durata zilei la comenzile efectuate pe internet. Dupa succesul vanzarilor promotionale…

- Costel Enache, tehnicianul lui FC Botoșani, a analizat prestația jucatorilor sai din meciul cu ACS Poli Timișoara, incheiat la egalitate, scor 1-1. "Am mai avut oportunitați, dar e greu sa spun la cald daca am caștigat un punct sau am pierdut doua. Au fost doua reprize diferite. Am intrat greu in joc,…

- Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie a fost stabilit prin Ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial. Ce noutați aduce aceasta reglementare a ANRE pentru clienți? Ordonanța de Urgența nr. 24 din 30 martie 2017, publicata…

- Basarab Panduru este de parere ca noul selectioner avea nevoie de o infrangere precum cea cu Olanda, scor 0-3 pe Arena Nationala, pentru a invata sa-si adapteze stilul de joc in functie de adversar. Cosmin Contra a suferit prima infrangere din mandatul de selectioner in meciul amical disputat contra…

- Mihaela Buzarnescu, locul 72 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-4, pe Dalma Galfi din Ungaria, locul 170 WTA, calificand-se in finala turneului ITF de la Tokyo, cu premii de 100.000 de dolari. Gratie acestui success, romanca va intra de luni in Top 70...

- Meteorologi anunta ca vremea se incalzeste in weekend in toata tara, iar temperatura maxima din Capitala va fi de 15 grade. „Se va inregistra o usoara incalzire de la o zi la alta. Se va ajunge, inca de sambata, la temperaturi usor peste cele normale la aceasta data. Vom avea temperaturi…

- Facturi mai mici la serviciile de salubrizare pentru buzoienii care colecteaza selectiv resturile menajere. Este propunerea facuta de liberalii din Consiliul Local Buzau, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice. Locuitorii orasului ar urma sa beneficieze de o reducere cu cel putin…

- Gabriela Firea ataca masurile fiscale anuntate de Guvern. ”Am transmis și în cadrul ședinței AMR faptul ca pentru toate primariile de municipii, nu doar pentru Primaria Municipiului București, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune,…

- Copiii din Moldova vor avea posibilitatea si in acest an sa-i trimita scrisori lui Mos Craciun. Ravasele vor fi duse in Laponia de 12 aventurieri. Ei vor parcurge peste 20 de mii de kilometri, pentru ca sarbatorile de iarna ale micutilor sa fie cat mai frumoase.

- Oficialii Federatiei Romana de Fotbal au ajuns la o intelegere cu omologii din Turcia si din Olanda pentru doua meciuri amicale. Partida contra „portocalei mecanice” se va disputa la Bucuresti, pe „Arena Nationala”, si a costat forul de la „Casa Fotbalului” o adevarata avere.

- "Iubiți pelerini,De fiecare data cand plecam intr-un pelerinaj pentru a ne inchina in catedrale, manastiri sau biserici care adapostesc adeseori sfinte moaște, ne rugam staruitor sfinților pentru a ne calauzi drumul și incercam sa ne asemanam cat mai mult acestora prin gandurile și faptele…

- Pastele sunt inamicul tuturor celor care vor sa slabeasca. O echipa de cercetatori din Italia vine cu o veste buna: inima are de câstigat daca din când în când strecuram câte o portie de paste într-o dieta echilibrata. Nu va grabiti sa cautati retete…

- MySmartPrice si OnLeaks au realizat modele tridimensionale cu noile telefoane. Pe baza unor informatii deocamdata neconfirmate, cei de la OnLeaks si MySmartPrice au creat modele care ar arata noile telefoane Samsung ce urmeaza sa fie lansate anul viitor. Este vorba de Galaxy A5 (2018)…

- Cu toate acestea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, a transmis prin intermediul Antena 3 ca acesta nu va fi schimbat din functie. Nemultumirile lui Tudose provin atat din prestatia lui Misa, care a anuntat fara sa-l consulte pe premier introducerea taxei de solidaritate, dar si din pozitia acestuia…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat joi, 19 octombrie a.c, la Conferința din cadrul Trade Winds – Forum de Afaceri și Misiune Economica in Europa de Est, eveniment organizat de Ambasada Statelor Unite la București prin Serviciul Comercial, ajuns…

- Cunoscuta popular si ca Sfanta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in apropiere de Constantinopol, din parinti bogati si credinciosi. La varsta de zece ani, a auzit in biserica vorbele „Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,…

- Prin actiunile lui din ultimele zile Mihai Tudose poate fi incadrat in randul politicienilor abili. A jucat inteligent. Pe termen scurt reuseste sa devina egalul lui Liviu Dragnea, iar pe termen lung arata ca poate schimba perceptia asupra PSD. Din toate framantarile, din toate declaratiile, se remarca…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams intenționeaza sa revina in circuitul profesionist la inceputul anului viitor, pentru a-și apara titlul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului.