- Aceasta marturisire a lui Giuliani survine inaintea unei noi audieri in Congres, la 7 februarie, a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen. Condamnat in decembrie la trei ani de inchisoare pentru diverse ilegalitati, Michael Cohen a recunoscut ca a mintit Congresul in legatura cu o cladire turn…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a 'lucrat niciodata pentru Rusia', dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, susține ca proiectul Nord Stream 2 poate continua cat timp interesele vitale ale Ucrainei sunt respectate și a informat ca Berlinul este angajat in discuții pentru diversificarea energiei sale cu gaz natural lichefiat, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca anchetatorii nu au descoperit nicio dovada de intelegere secreta cu Rusia, la o zi dupa o serie de dezvaluiri ale procurorului special Robert Mueller legate de o tentativa a unui rus de a-l ajuta pe magnat in campania sa prezidentiala din 2016,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a negat joi ca a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, despre care fostul avocat al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, a spus ca s-a renunțat in ianuarie 2016, inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul…

- Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters. 'Ramanem preocupati in ceea ce priveste ingerintele…

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…