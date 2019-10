Stiri pe aceeasi tema

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui SUA Donald Trump, l-a aparat pe liderul de la Casa Alba intr-un interviu acordat postului Fox News, criticand atitudinea presei și avertizand cu dezvaluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden in Romania. „Presa de la Washington a acoperit aceste…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Trei comitete din Camera Reprezentantilor a SUA au anuntat luni lansarea unei investigatii extinse dupa relatari conform carora presedintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani si posibil si alte persoane ar fi exercitat presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania de realegere…

- Corespondenți ai presei franceze la Washington și New York confirma informațiile potrivit carora opoziția din Congresul american continua demersurile pentru o posibila destituire a lui Donald Trump, cu un an și ceva inaintea alegerilor prezidențiale la care actualul președinte și-a anunțat candidatura…

- Trei comitete din Camera Reprezentantilor a SUA au anuntat luni lansarea unei investigatii extinse dupa relatari conform carora presedintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani si posibil si alte persoane ar fi exercitat presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania

- Presedintele Klaus Iohannis este primit, marti, de presedintele american Donald Trump, devenind al zecelea sef de stat european care ajunge la Casa Alba in acest an, un top din care nu fac insa parte liderii Europei de Vest, care au fost aliatii SUA de zeci de ani. In schimb, Trump a ales sa curteze…

- Audierea procurorului special Robert Mueller in Camera Reprezentantilor ii plaseaza intr-o "situatie penibila" pe liderii opozitiei democrate, considera Casa Alba, conform MEDIAFAX."Ultimele trei ore au fost o uriasa situatie penibila pentru democrati. Ne asteptam sa fie la fel in a doua jumatate…