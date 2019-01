Rudy Giuliani, confesiune despre un proiect al lui Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile despre un important proiect imobiliar la Moscova al companiei lui Donald trump s-au prelungit si dupa iunie 2016, iar miliardarul a fost tinut la curent in timp ce candida alegerile prezidentiale, a recunoscut duminica avocatul personal al presedintelui american, Rudy Giuliani, potrivit AFP.…

- Biroul procurorului special Robert Mueller, cel care investigheaza posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump si Rusia, a contestat informatiile conform carora Trump i-ar fi cerut avocatului sau Michael Cohen sa ofere declaratii false in fata Congresului, scrie…

- Membri democrati ai Congresului SUA au cerut demiterea sau suspendarea presedintelui Donald Trump pe fondul informatiilor aparute in presa ca l-ar fi indemnat pe fostul avocat Michael Cohen sa minta in Congres despre un controversat proiect imobiliar in Rusia, potrivit mediafax. Surse citate…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, acuzat de frauda fiscala, plati ilegale si marturie falsa, isi afla miercuri sentinta, care ar putea consta in mai multi ani de inchisoare, relateaza dpa si AFP, relateaza Agerpres.Daca procurorii au cerut "o condamnare substantiala", in schimb…

- Fostul director al FBI James Comey a fost audiat vineri cu usile inchise in Congresul american la solicitarea republicanilor, in timp ce opozitia democrata a denuntat o tentativa de diversiune in contextul anchetei privind Rusia care otraveste mandatul presedintelui republican, relateaza AFP.…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

