Rudy Giuliani, avocatul lui Trump, amenință cu noi dezvăluiri legate de Joe Biden: „Stați să vedeți când ajungem la România!” Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump și fostul primar din New York, a declarat in timpul unei intervenții la postul de televiziune Fox News, ca are informații despre afaceri murdare pe care Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, le-ar avea in Romania. Avocatul personal al președintelui, Rudy Giuliani, a criticat, duminica, presa pentru ca ar fi eșuat sa investigheze acuzațiile de corupție impotriva fostului vicepreședinte Joe Biden, potrivit Fox News. Giuliani nu a dat niciun detaliu care sa clarifice ce fapte l-ar incrimina pe Joe Biden, dar a menționat ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

